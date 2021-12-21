【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　

蕾神李靚蕾昨日（12月20日）稱不向王力宏提告，當大家以為李靚蕾就此「休戰」，卻意想不到在今日（12月21日）下午約6時，蕾神突然在個人微博再發文。

此次不同李靚蕾近日所發的千字文，只是簡單地寫道：「據我所知，@黑人建州 @范范范瑋琪 跟王先生没有不正當的關係。​​​」此段話似沒前文後理，但含沙射影，應是指徐若瑄與王力宏有染。

【王力宏離婚】李靚蕾爆王力宏知法犯法見已婚炮友 徐若瑄發聲明否認：要求撤回發言

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

暗示已婚炮友身份

事因李靚蕾當日發文曾提到王力宏的其中一名「炮友」是已婚有小孩，還指該「炮友」要求王力宏跟她一起騙對方老公，李靚蕾稱：「我說我覺得不舒服，正常社交聯繫可以接受，但邀請她來我們家我會感到不舒服，可不可以不要？你因此非常生氣，說那以後聖誕節派對就不要辦了，甚至明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會。」

這段指控令人想起早於今年9月，王力宏從美國返回台灣，結束14天家居隔離後，未有實行7天的自主管理，立刻到徐若瑄的寓所與陳建州夫婦等聚會。當時網民猜測所指「炮友」是徐若瑄。同時亦有自稱是徐若瑄鄰居的爆料，指自己及看更多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

事後，徐若瑄事即在個人社交平台呼冤求清白，發聲明要求收回發言。

所以今次李靚蕾發文指陳建州與范瑋琪跟王力宏沒不正當關係，令「已婚有小孩炮友」的身份呼之欲出。