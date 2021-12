【校長專欄】學生的畫作及「小盆栽」是最好禮物 校長：禮物不在乎價值在乎心意

▲ 校長指,禮物不在乎價值,在乎心意。

臨近聖誕佳節,不少人都會煩惱該送甚麼禮物給摯愛親朋,而校園內的師長和學生也常常為此絞盡腦汁,大家都希望送上貼心的禮物來互表師生的情誼和祝褔。

常言道,「千里送鵝毛,物輕情義重。」送禮物的本意是想向對方表達謝意或祝福,所以禮物不在乎價值的高低,而是禮物背後的心意。 2021年,筆者收到兩份令人窩心的禮物,想與讀者分享禮物背後那份暖暖的心意。

▲ 學生贈送的禮物。

上星期,一位五年級女生(憫憫)走到校長室門前,親自送來一份聖誕禮物--「空氣鳳梨」,這是一盆小植物。由於「空氣鳳梨」可以不需依附土壤,在空中生長,有堅強的生命力,並開出美麗的花朵;因此,當送贈給對方時,常被寄語:「在困難的環境下仍能以積極樂觀的心態去面對生活」,是一份充滿正能量的禮物。

(憫憫)不單送來正能量的「空氣鳳梨」,她還花心思,自製獨一無二又無價的「小花盆」。她愉快地告訴我:「小盆栽的材料(松果和松枝)是媽媽和我去大帽山行山時,在路邊拾獲的。」(憫憫)用最簡單、最環保的天然材料,親自製出一個「小花盆」,當擺放「空氣鳳梨」後,就成了一份別出心栽的聖誕禮物。

此外,憫憫還細心地在「小盆栽」的包裝盒上寫上照顧「空氣鳳梨」的方法,也在盒內放置一個小噴霧瓶,方便我日後可以照顧植物。當我收到這份聖誕禮物時,深深感受到孩子那份單純簡樸的祝褔,謝謝憫憫!

另一份禮物是在開學初收到的,一位五年級男生(諾瞬)的畫作,繪畫內容是學校校舍的外貌,畫得十分細緻,當中加插了校徽和十字架,並寫上:「A truly happy school, thank you for being the best school ever」, 我曾問(諾瞬),為什麼要送我這幅畫,孩子告訴我,因為知道不久的未來,學校將要停辦*,所以畫了學校送給我,讓我日後可以回憶起曾辦過一間Happy School,我聽了,眼眶濕了,心暖化了,謝謝諾瞬!

最新影片推介:

*備註:

基督教宣道會宣基小學(坪石)是一間「有時限小學」,即是指學校一開始營運時便確定結束時間,與一般因縮班而「殺校」不同。該校於2015年開校,九年營運期限至2024年8月31日停止營運,學校現時已沒有再收生,目前餘下四至六年級,共有547名學生仍在就讀。