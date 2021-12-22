【校長專欄】學生的畫作及「小盆栽」是最好禮物 校長：禮物不在乎價值在乎心意

▲ 校長指，禮物不在乎價值，在乎心意。

臨近聖誕佳節，不少人都會煩惱該送甚麼禮物給摯愛親朋，而校園內的師長和學生也常常為此絞盡腦汁，大家都希望送上貼心的禮物來互表師生的情誼和祝褔。

常言道，「千里送鵝毛，物輕情義重。」送禮物的本意是想向對方表達謝意或祝福，所以禮物不在乎價值的高低，而是禮物背後的心意。 2021年，筆者收到兩份令人窩心的禮物，想與讀者分享禮物背後那份暖暖的心意。

▲ 學生贈送的禮物。

上星期，一位五年級女生（憫憫）走到校長室門前，親自送來一份聖誕禮物--「空氣鳳梨」，這是一盆小植物。由於「空氣鳳梨」可以不需依附土壤，在空中生長，有堅強的生命力，並開出美麗的花朵；因此，當送贈給對方時，常被寄語：「在困難的環境下仍能以積極樂觀的心態去面對生活」，是一份充滿正能量的禮物。

（憫憫）不單送來正能量的「空氣鳳梨」，她還花心思，自製獨一無二又無價的「小花盆」。她愉快地告訴我：「小盆栽的材料（松果和松枝）是媽媽和我去大帽山行山時，在路邊拾獲的。」（憫憫）用最簡單、最環保的天然材料，親自製出一個「小花盆」，當擺放「空氣鳳梨」後，就成了一份別出心栽的聖誕禮物。

此外，憫憫還細心地在「小盆栽」的包裝盒上寫上照顧「空氣鳳梨」的方法，也在盒內放置一個小噴霧瓶，方便我日後可以照顧植物。當我收到這份聖誕禮物時，深深感受到孩子那份單純簡樸的祝褔，謝謝憫憫！

另一份禮物是在開學初收到的，一位五年級男生（諾瞬）的畫作，繪畫內容是學校校舍的外貌，畫得十分細緻，當中加插了校徽和十字架，並寫上：「A truly happy school, thank you for being the best school ever」， 我曾問（諾瞬），為什麼要送我這幅畫，孩子告訴我，因為知道不久的未來，學校將要停辦*，所以畫了學校送給我，讓我日後可以回憶起曾辦過一間Happy School，我聽了，眼眶濕了，心暖化了，謝謝諾瞬！

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*備註：

基督教宣道會宣基小學（坪石）是一間「有時限小學」，即是指學校一開始營運時便確定結束時間，與一般因縮班而「殺校」不同。該校於2015年開校，九年營運期限至2024年8月31日停止營運，學校現時已沒有再收生，目前餘下四至六年級，共有547名學生仍在就讀。