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【冬至市道】海鮮檔生意比平時多5成　市民：今年冬至氣氛有回復

社會 18:40 2021/12/21

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今年冬至市道有所恢復，有到街市買餸的市民反映，餸菜價格有少許上升。（黃傑偉攝）

今日（21日）是一年一度的冬至，正是一家團圓聚餐的日子。疫情之下，今年冬至市道有所恢復，有到街市買餸的市民反映，餸菜價格有少許上升，更有檔主表示生意額比平時高5成，亦有出現市民排長龍斬料的情況。

文職人員傅小姐表示，覺得今年冬至氣氛受疫情影響不及之前，但冬至仍會與家人一起吃飯，而她則準備了盆菜，價格只比去年上升約5%。

同任職文員的溫小姐則認為，今年冬至氣氛已回復8成。她計劃今年與家人做節會準備乳豬、海鮮等食材。她又指街市有很多人買餸準備做節，除蔬菜類外，魚及肉價格都有少許上升。

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任職文職工作劉太太稱，覺得今年氣氛以比較疫情前回復至差不多七、八成。她指在過去星期日已經提前做節，但今日正日仍會買海鮮回家與家人聚餐。她又指出，今日街市餸菜比平時略貴，但她認為在節日氣氛下屬於正常。

海鮮檔東主李先生表示，自從進入街市必須使用安心出行後，街市一片蕭條。而今日雖然因冬至貨品價錢略為上調，但生意亦比平時多5成。他又形容今年冬至氣氛比往年高出很多，相信今日可以提早收市。


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記者：黃傑偉

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