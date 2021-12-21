  • 19°C
香港時間 : 20211221日 (週二) 19:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【初步確診】青山醫院護士英國返港初步確診　離港前曾出席跨病房工作會議

社會 18:42 2021/12/21

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

青山醫院員工英國返港初步確診，離港前曾出席跨病房工作會議（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，青山醫院成人精神科一名護士昨從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。該名護士離開香港前曾於11月29及30日上班，主要從事病房管理工作及曾於11月30日出席一個跨病房的工作會議，當日為最後上班日，並沒有參與病人臨床護理工作。

醫院感染控制組指，雖然該名員工在離港前感染新冠病毒的機會極微，不過為審慎起見及在衞生防護中心的建議下，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性。該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。院方會繼續密切監察員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

該護士負責病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。院方會繼續密切監察員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

最新影片：

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

TOPick送出3000份兒童書展套票人人有份，立即登記拎走入場門券：https://bit.ly/3h8JOvu

記者：鄧凱文

 

相關文章

【新冠肺炎】今增8宗輸入確診個案　其中7宗涉變異病毒株感染
15:59 2021/12/19
【新冠肺炎】今增8宗輸入確診個案　其中7宗涉變異病毒株感染
【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　再增5人感染Omicron累計已達19宗
16:09 2021/12/20
【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　再增5人感染Omicron累計已達19宗
【新冠肺炎】初確輸入個案三度訪馬會沙田會所　曾訪凱旋廳及銀袋咖啡室人士須強檢
12:03 2021/12/20
【新冠肺炎】初確輸入個案三度訪馬會沙田會所　曾訪凱旋廳及銀袋咖啡室人士須強檢
【新冠肺炎】IL Divo成員Carlos Marin傳染疫昏迷　入院後離世享年53歲
12:20 2021/12/20
【新冠肺炎】IL Divo成員Carlos Marin傳染疫昏迷　入院後離世享年53歲
【新冠肺炎】何栢良指節日將至有更多港人回港　料Omicron輸入個案會明顯上升
今日 10:35
【新冠肺炎】何栢良指節日將至有更多港人回港　料Omicron輸入個案會明顯上升
【新冠肺炎】今增8宗輸入均涉變種病毒　有2人混打疫苗仍確診N501Y
今日 14:30
【新冠肺炎】今增8宗輸入均涉變種病毒　有2人混打疫苗仍確診N501Y

你可能感興趣

【新冠肺炎】今增8宗輸入確診個案　其中7宗涉變異病毒株感染
15:59 2021/12/19
【新冠肺炎】今增8宗輸入確診個案　其中7宗涉變異病毒株感染
【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　再增5人感染Omicron累計已達19宗
16:09 2021/12/20
【新冠肺炎】今日新增7宗輸入個案　再增5人感染Omicron累計已達19宗
【新冠肺炎】初確輸入個案三度訪馬會沙田會所　曾訪凱旋廳及銀袋咖啡室人士須強檢
12:03 2021/12/20
【新冠肺炎】初確輸入個案三度訪馬會沙田會所　曾訪凱旋廳及銀袋咖啡室人士須強檢
疫情 新冠肺炎疫情 香港國際機場 新冠肺炎 健康碼 經濟 香港 衞生防護中心 肺炎 機場

最高瀏覽

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
12:59 2021/12/20
【王力宏離婚】王力宏將「吾疆」過戶李靚蕾　9000呎豪宅市值1.2億可開百人派對
【王力宏離婚】李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身　自貼當年合照：還好我嫁的不是你
13:53 2021/12/20
【王力宏離婚】李靚蕾聲明中「16歲小師妹」現真身　自貼當年合照：還好我嫁的不是你