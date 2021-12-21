【初步確診】青山醫院護士英國返港初步確診　離港前曾出席跨病房工作會議

▲ 青山醫院員工英國返港初步確診，離港前曾出席跨病房工作會議（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，青山醫院成人精神科一名護士昨從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。該名護士離開香港前曾於11月29及30日上班，主要從事病房管理工作及曾於11月30日出席一個跨病房的工作會議，當日為最後上班日，並沒有參與病人臨床護理工作。

醫院感染控制組指，雖然該名員工在離港前感染新冠病毒的機會極微，不過為審慎起見及在衞生防護中心的建議下，醫院已安排同一病房工作及會議與會者共25名員工進行病毒檢測，全部結果為陰性。該病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。院方會繼續密切監察員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

該護士負責病房已暫停接收新症及進行徹底清潔消毒。院方會繼續密切監察員工健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

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記者：鄧凱文