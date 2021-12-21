【Omicron變種病毒】哥倫比亞等5國家發現Omicron病例　周五起曾逗留非港人不准入境

▲ 12月24日凌晨0時起將指明阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區。（資料圖片）

政府今日（21日）公布，按全球最新2019冠狀病毒病疫情發展，將於12月24日凌晨0時起指明阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬為A組指明地區，以收緊相關抵港人士的登機及檢疫要求。

發言人表示，因應阿魯巴、哥倫比亞、哥斯達黎加、格魯吉亞和巴拿馬確認發現Omicron個案，政府會將該等地區指明為A組指明地區，12月24日凌晨0時生效。於21天內曾逗留當地的非香港居民不准入境。香港居民必須已完成疫苗接種並持認可疫苗接種紀錄方可登機回港。他們抵港後須於指定檢疫酒店接受21天強制檢疫，其間接受6次檢測，並須於抵港第26天到社區檢測中心接受強制檢測。

最新熱門影片：【TOPick診症室】行山跑山可致髖關節受傷 骨科醫生指患者易忽視徵狀

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：黃穎津