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【違令判監】男子被控違反強制檢疫令遭判監　至今共206人已定罪

社會 19:17 2021/12/21

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41歲男子被控違反強制檢疫令遭判監，今日（21日）於東區裁判法院被判處監禁2個月，緩刑12個月。（資料圖片）

一名41歲男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章）（《規例》），今日（21日）於東區裁判法院被判處監禁2個月，緩刑12個月。

該名男子於2020年11月30日獲發強制檢疫令，訂明他必須在酒店接受強制檢疫14日。在檢疫令尚未屆滿前，他在無合理辯解及未取得獲授權人員許可下，於同日到入境事務處辦事處處理其逗留期限事宜。他被控違反《規例》第8（4）及8（5）條，今日於東區裁判法院被判處監禁2個月，緩刑12個月。

違反強制檢疫令會構成刑事罪行，違例者最高可被罰款25,000元及監禁6個月。衞生署發言人表示，有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反相關規例的人絕不容忍，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。截至今日，共有206人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多12星期或罰款最高15,000元不等。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士嚴肅跟進。

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記者：黃穎津

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