【上車必睇】綠置居4,700伙擬41折售　油塘高宏苑首期$4.4萬上車

▲ 油塘高宏苑項目已列作綠置居出售，料明年下旬接受申請。（曾耀輝攝）

新一批綠置居選址揭盅，房委會擬明年下旬，約41折推售油塘高宏苑、上水清濤苑及馬鞍山錦柏苑共4,693伙，售價79萬元起，綠表戶首期低至4萬元上車。

對於近期資助房屋銷情，綠表戶傾向選購市區大單位，蚊型戶「無人吼」；據悉房委會經檢討後，擬修改單位組合比例，減少油塘及馬鞍山項目的細單位供應。

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TOPick早前獨家報道，房委會資助房屋小組原定今日（22日）加開會議，討論明年居屋及綠置居銷售計劃，以及收緊資助出售房屋轉售限制。可是昨午TOPick再接獲最新消息，該會議突然宣布取消；TOPick再向房委會追問，獲告知「因臨時事務，資助房屋小組委員會明天會議日期已押後。」

而消息人士續稱，房委會早於本月中，已敲定明年綠置居項目3個選址，包括油塘高宏苑、上水清濤苑及馬鞍山錦柏苑，涉及4,693伙，預計明年下半年推售。按本報昨日報道，如明年居屋以市值51折推售，這批綠置居再按慣例加大折扣十個百分點後，就會以41折發售。但據悉房委會認為，下次綠置居申請期距今尚有9個月，擬於接受申請前，重新評估項目市值，再敲定最終折扣率及售價。

明年綠置居只推售一個市區盤，位於油塘欣榮街的高宏苑，提供兩座共2,021伙。項目位處較高地，料高層戶可享維港海景；屋苑距離油塘「大本營」商場路程約5分鐘，往港鐵站約8分鐘，也可徒步5分鐘往鯉魚門。至於上水清濤苑就有776伙，鄰近清河邨，往東鐵上水站需行10分鐘；馬鞍山錦柏苑則位於恆泰路，樓花期逾4年，最平單位售79萬元，倘綠表戶付5%首期上車，連同雜費料只需4萬餘元就可以做業主。

據悉房委會檢討過近期資助房屋銷情，發現綠表戶的揀樓意向，傾向追捧面積較大、地區較理想的單位，房委會需制定更適合綠置居買家的單位組合比例。房委會經檢討後，擬修改單位組合比例，在情況許可下，已減少油塘及馬鞍山項目的細單位供應。

消息指綠置居轉售限制擬隨居屋「加辣」，業主置業首5年不准貴過原價賣樓；於首次轉讓日期起計第5年起，業主可將未補價單位，售予綠表或白居二買家，較以往3年限制延長兩年。之後買家置業滿15年後，才可補價後於自由市場轉售，較以往10年限制再拉長5年。

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記者：吳卓峰