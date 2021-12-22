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【上車必睇】逾500伙綠置居蚊型戶滯銷　擬隨公屋凶宅編配於明秋推售

社會 00:00 2021/12/22

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房委會擬把綠置居滯銷貨尾，隨明年秋季「公屋凶宅」編配一併推售

房委會2019年推出的青衣及柴灣綠置居項目，逾500伙蚊型戶「滯銷」未售，普遍單位面積少於190平方呎；這批貨尾現正隨綠置居啟鑽苑推售，處於揀樓程序，至今亦僅售出12伙。倘仍然滯銷，據悉房委會擬把這批貨尾，隨明年秋季的「公屋凶宅」編配計劃推出時，一併向輪候公屋逾1年的合資格家庭推銷單位。

據悉房委會認為，綠置居原意專為綠表戶而設，因此傾向將滯銷的細單位餘貨，撥往編配公屋凶宅的「特快公屋編配計劃」平台，最快明年第三季推售，讓持有有效公屋申請1年或以上的合資格家庭，提早獲得額外「上車」機會。這意味下期公屋凶宅開始揀樓時，合資格家庭可選擇獲編配指定出租公屋，或選購綠置居餘貨。

這批單位定價將維持今年售價不變，由82萬元起；即蝶翠苑及青富苑的平均呎價，定於每平方呎分別6,090元及5,480元。倘合資格家庭傾向選購綠置居單位， 需付申請費250元，料明年第四季起開始揀樓。

按今年綠置居最新揀樓情況，截至昨日，青衣青富苑及柴灣蝶翠苑綠置居貨尾，仍有525伙未售出；至於啟鑽苑仍有6伙細單位未售，房署今天（22日）將邀請約2,200個綠表戶到場揀樓。

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記者：吳卓峰

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