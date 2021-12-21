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【Omicron變種病毒】再增8宗個案帶Omicron累計27宗　防護中心要求檢疫酒店推額外防疫措施

社會 19:57 2021/12/21

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8宗早前確診個案帶有Omicron，至今本港共錄得27宗。（陳靜儀攝）

衞生防護中心今日（21日）匯報8宗早前確診的輸入個案（個案編號：12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536）的流行病學調查進展。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認8宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。

該8宗個案涉及6男2女，年齡介乎20至68歲。2人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，5人於檢疫期間確診，其餘1人於香港國際機場禁區內等候轉機期間的檢測結果呈陽性。連同上述8宗個案，香港至今共錄得27宗涉及Omicron的個案。

發言人表示，因應需要關注的變異病毒株Omicron的風險逐漸增加，政府除昨日公布會全方位收緊「外防輸入」措施外，中心亦加強涉及Omicron個案的接觸者追蹤工作和感染控制措施，以防範Omicron個案流入社區。

鑑於部分Omicron輸入個案於指定檢疫酒店確診，為進一步減低可能發生的傳播風險，中心已要求有關指定檢疫酒店實施額外感染控制和監測措施。如涉及Omicron個案曾入住指定檢疫酒店，中心會安排與Omicron個案入住相鄰和對面房間的住客每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7日。

而於同一時段曾與Omicron個案入住相鄰和對面房間但已完成強制檢疫的住客，中心會要求他們盡快於社區接受額外檢測，並建議他們應避免聚會，直至完成7天的額外監測期。中心會確保指定檢疫酒店的員工接受定期檢測，要求酒店加強通風及感染控制措施，並提醒酒店徹底消毒房間。

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記者：黃穎津

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