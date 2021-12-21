【防疫規例】43歲女子等候隔離期間失聯及虛報資料　被判240小時社會服務令

▲ 43歲女子等候隔離期間失聯及虛報資料，被判240小時社會服務令。（資料圖片）

一名43歲女子因違反《預防及控制疾病規例》（第599A章）及《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章），今日（21日）於九龍城裁判法院被判處240小時社會服務令。

案情指，該名女子於今年3月13日被界定為2019冠狀病毒病確診個案的緊密接觸者，但她於等候安排接受隔離期間失去聯絡。經調查所得，該女子於3月16日及3月20日均曾乘搭的士及渡輪。在衞生署衞生防護中心跟進這宗確診個案的流行病學調查中，該名女子於3月21日向獲授權人員提供虛假資料。她被控違反2項第599A章第32（1）及32（3）條及1項第599D章第3（1A）及3（4）條。該名女子今日於九龍城裁判法院就3項罪行各被判處240小時社會服務令，同期執行。

根據第599A章第32條，任何自知屬傳染病接觸者或受指明傳染病感染的人，不得藉身處任何公共運輸工具或任何街道、公眾地方、娛樂場所、聚會地方、會社或酒店或藉在該處的行徑，或藉從事任何行業、業務或職業，而使其他人蒙受感染的危險。違例者最高可被罰款5,000元及監禁6個月。

根據第599D章第3條，任何人士不得向獲授權人員提供虛假或具誤導性資料，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月。

衞生署發言人表示，市民的合作是阻止病毒在社區傳播的重要一環。有關行為不負責任，使其他人蒙受感染的危險，並嚴正提醒公眾應遵守相關規例。發言人重申，衞生署必定會對任何違反相關規例的人士作出嚴肅跟進。

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記者：黃穎津