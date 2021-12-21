【立法會】選委界候任議員與傳媒會面　梁美芬：40人屬「政治穩定的力量」

▲ 梁美芬。（陳國峰攝）

新一屆立法會議員名單出爐，香港出發大聯盟今安排選委界別當選議員與傳媒會面。現任議員代表，以1348票當選的「票后」經民聯梁美芬、第二名當選的民建聯張國鈞、工聯會麥美娟，以及新任議員郭玲麗、江玉歡及梁毓偉分享當選感受，並闡述對未來議會的展望。

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被問及今屆議員來自不同背景，如何在同一議題上達成共識？民建聯張國鈞認為，每個政策均需要來自不同界別的議員出謀獻策，又指如果考慮一個政策時，沒有從多方面考慮，往往政府在落實時，會被指責「離地」。他稱，未來議會各議員在不同的角度一同審視政策，確保注意到每一個範疇，對特區政府實現良政善治十分重要。

經民聯梁美芬則形容，40人的選委界別屬於「政治穩定的力量」，有政黨聯繫的議員，有責任超出政黨的思維，去形成更大的共識，百分百比以往在凝聚共識方面更加有效果。

本身是大學教授的孫東則指，選委界別必須以香港整體利益為依歸，可能會與功能組別及地方直選的議員在敏感的問題上有所不同，認為這是正常情況。他稱，選委界別當選者均是各界精英，當各議員在重要議題上有爭論時，則須靠「專業」求同存異，達成妥善的解決方案。

眼科醫生林順潮則表示，希望能夠「和而不同」，稱新的議會雲集不同的政黨及原任議員，是有而連續性及「可以期待」，又指選委界別40名議員經歷了多場選舉論壇，經已熟絡和相處融洽，稱若議員之間出現矛盾，便要記住不忘初心，為香港好、為下一代好。

主辦單位的兩名總召集人，與特首林鄭月娥同期上京的全國政協副主席梁振英，以及身體抱恙的董建華均未有現身主持會議。而秘書長、全國人大常委譚耀宗則正在北京參與人大常委會，故見面會由聯盟的副秘書長施榮懷致辭。

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記者：陳葆琳