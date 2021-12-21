【強制檢測】3間學校爆發上呼吸道感染　3間幼稚園納強檢

▲ 3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，曾身處3個指明地方的人士，須於12月23日或之前接受新冠病毒核酸檢測。 （陳靜儀攝）

政府今日（21日）就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於12月23日或之前接受新冠病毒核酸檢測。

由於3間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成2019冠狀病毒病疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

詳情如下：

任何在12月8日至21日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客）。受檢人士若在12月19日至21日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

1. 浸信會愛羣社會服務處培殷幼兒學校 -- 長沙灣幸福街1號地下

2. 梁顯利油麻地社區中心6字樓及天台香港保護兒童會滙豐銀行慈善基金幼兒學校 -- 油麻地眾坊街60號

3. 鄰舍輔導會友愛育嬰園 -- 屯門友愛邨愛德樓地下101-105室

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記者：黃穎津