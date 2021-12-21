施匡翹演唱會盡晒46吋長腿　穿婚紗演唱《夕陽之歌》致敬梅艷芳

▲ 施匡翹晒長腿。

新一代女神施匡翹(Zaina)出道短短兩年，昨晚(20日)在九展Music Zone舉行首個個唱「Zaina Sze施匡翹Stay音樂會」，林德信及謝高晉擔任表演嘉賓。

Zaina在音樂會上共換了五套靚衫，勁騷46吋長腿，音樂會其中一部份向一代舞台王者梅艷芳（梅姐）及張國榮（哥哥）致敬，Zaina專誠穿上一套簡約的白短裙婚紗再披上長長頭紗，演唱了哥哥的《有心人》、梅姐的《心債》及《夕陽之歌》。Zaina非常用心為演繹，練了幾日，她表示《夕陽之歌》是梅姐的經典金曲，一定要用心唱好，不可以有半句差池。

▲ 演唱梅姐和哥哥金曲。

Zaina穿上婚紗完美演唱完後，在台上特別感性說：「以上的歌曲向梅姐梅艷芳和哥哥張國榮致敬，每一次聽都會覺得好感嘆，特別最近大家有否睇《梅艷芳》電影，深深打動和吸引，拍得十分好。除咗演員演得很好之外，好感謝俾我們90後甚至00後，可以透過電影去了解更多梅姐傳奇人物，特別作為喜歡唱歌表演的人來說，她的精神值得做榜樣。」

她續說：「除了剛才《心債》同《夕陽之歌》，分別是梅姐第一首同最後一首歌之外，今日的頭紗造型都是為了向梅姐致敬。而哥哥的《有心人》好好聽，呢首歌更是和我同一年出世，1996年推出，記得哥哥當年演唱會，唱完《有心人》之後，呼籲各位有心人去捐款支持癌症小朋友，所以我以梅姐及哥哥兩位為偶像，希望自己可以用小小的力量分享及傳遞正面訊息或慈善。」

▲ 林德信做嘉賓。

她並感謝林信德一直支持，由她初出道的新歌《差不多小姐》擔當MV男主角，到現在開首個音樂會同樣力撐擔任表演嘉賓。而師弟謝高晉，Zaina大讚這位師弟認真勤力，為在她的音樂會演唱兩首歌，高晉也特別練了好幾日。

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