【新冠肺炎】今再多7人驗出帶Omicron變種病毒　本港累計34宗Omicron病例

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本港疫情持續，衞生署衞生防護中心今日（22日）公布，正調查7宗新增新冠病毒確診個案；另外同時亦多7宗Omicron變種病毒個案，香港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。



新增7宗確診均為輸入個案，全部涉及變異病毒株的感染。個案涉及3男4女，年齡介乎22至61歲。1人由加強監測A組指明地區（高風險）抵港，3人由A組指明地區（高風險）抵港，2人由當時（抵港當日）為A組指明地區（高風險）的地區抵港，另外1人由當時（抵港當日）為B組指明地區（中風險）的地區抵港。5人於抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈陽性，1人於檢疫期間確診。個案12551是早前輸入個案（個案12532）的密切接觸者，於竹篙灣檢疫中心確診。

同時，中心亦稱在本月20日及21日公布7宗輸入個案（12537、12540、12541、12542、12543、12544及12545）的調查進展，涉及6男1女，年齡介乎29至61歲。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認7宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。4宗於抵港時在臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測確診，3宗在檢疫期間確診。連同上述7宗個案，香港至今共錄得34宗涉及Omicron的個案。

今增7宗輸入確診個案涉及感染N501Y及L452R變種病毒，個案詳情如下：

第12548宗：61歲男，有病徵，感染N501Y變種病毒，12月20日從英國經航班CX252抵港，7月7日及8月11日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12549宗：58歲女，無病徵，感染N501Y變種病毒，12月20日從英國經航班CX252抵港，8月5日及8月26日在香港接種兩劑復必泰疫苗。

第12550宗：38歲女，無病徵，感染L452R變種病毒，12月20日從菲律賓經航班5J272抵港，10月20日及11月18日在菲律賓接種兩劑科興疫苗。

第12551宗：56歲男，有病徵，感染N501Y變種病毒，12月15日從肯尼亞經卡塔爾乘搭航班 QR818抵港，6月9日及6月30日在內地接種兩劑科興疫苗。

第12552宗：50歲女，無病徵，感染N501Y變種病毒，12月20日從美國及英國經航班VS206抵港，3月25日及6月15日在英國接種兩劑阿斯利康疫苗。

第12553宗：22歲男，有病徵，感染N501Y變種病毒，12月20日從瑞士及法國經英國乘搭航 班VS206抵港，6月9日在法國接種一劑復必泰疫苗。

第12554宗：49歲女，無病徵，感染N501Y變種病毒，12月16日從摩洛哥經卡塔爾乘搭航班 QR818抵港，5月17日及6月8日在摩洛哥接種兩劑國藥疫苗。

政府昨日就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處3個指明地方的人士，須於12月23日或之前接受新冠病毒核酸檢測。詳情即看【下一頁】

青山醫院成人精神科一名護士昨從英國返港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果呈初步陽性，現時已入院接受隔離治療，情況穩定。該名護士離開香港前曾於11月29及30日上班，主要從事病房管理工作及曾於11月30日出席一個跨病房的工作會議，當日為最後上班日，並沒有參與病人臨床護理工作。詳情即看【下一頁】

衞生防護中心昨日匯報8宗早前確診的輸入個案（個案編號：12529、12530、12531、12532、12533、12534、12535及12536）的流行病學調查進展。根據衞生署公共衞生化驗服務處進行的全基因組測序分析結果，確認8宗個案均帶有需要關注的變異病毒株Omicron。詳情即看【下一頁】

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責任編輯：余思嵐