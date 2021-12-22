【安心出行】賽馬會：首批合資格長者昨日已收到智能手機　期望計劃能助長者與數碼世界接軌

▲ 賽馬會：首批合資格長者昨日已收到智能手機，期望計劃能助長者與數碼世界接軌。（馬會提供圖片）

港府早前宣布，由本月9日起，市民進入大部分公共場所及所有持牌食肆時，須使用「安心出行」應用程式。香港賽馬會宣布，透過其慈善信託基金撥捐2700萬港元，推行賽馬會「智融易」長者數碼支援計劃，與多間社福機構及本地流動通訊網絡商，派發支援「安心出行」的智能手機予約2萬名基層長者。（詳情即看【下一頁】）

賽馬會慈善事務部主管梁淑儀在一個電台節目表示，一些基層長者如果沒有合適的智能手機，會對日常生活造成不方便，因此調動資源去支援有需要的長者。她指，本次計劃聯絡了12間社福機構轄下74間長者地區中心及長者鄰舍中心，涵蓋本港三分一的長者地區中心並透過中心前線員工審批合資格個案，令每區都有長者地區中心可以派發智能手機。

梁淑儀稱，因現時入門版智能手機貨源短缺，加上要考慮資源有限、受惠人士的最大需要，因此要設定資格。她指，首批合資格長者已在昨日收到智能手機及電話卡，長遠而言，期望計劃能夠協助長者與數碼世界接軌。

香港仔坊會社會服務安老服務部服務總監梁碧鈿表示，計劃公布後，有服務使用者查詢及申請，他們會透過面見作出核實，相信合資格的長者可以在兩個星期內取得。

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責任編輯：李榮忠