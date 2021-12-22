  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 11:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港小姐】朱玲玲穿運動短裙拍慈善短片　63歲最美港姐盡展凍齡美態

娛樂 11:02 2021/12/22

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

朱玲玲積極行善。

1977年港姐冠軍兼最上鏡小姐特主朱玲玲，一向有最美港姐之稱。近日由歷屆港姐組成的慧妍雅集，將於下月7日舉行《慧妍東保盃慈善羽毛球大賽》，屆時朱玲玲、王愛倫、曹敏莉、劉倩婷、岑杏賢、陳凱琳、麥明詩、張嘉兒、張名雅、唐麗球等將出席參加。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

除一眾慧妍會員外，大會還邀請音樂人趙增熹、方力申、王浩信、郭偉亮及黎諾懿等一眾男將現身支持，出任嘉賓出席參與比賽，活動所籌得收益，將用作資助慧妍雅集慈善主題相關之項目。

日前朱玲玲聯同王愛倫、曹敏莉、劉倩婷及唐麗球，一同為活動拍宣傳片。現年63歲的朱玲玲，穿起緊身運動短裙，身型盡展曲線，港姐風采依然不減。

【香港小姐】霍家公子齊為朱玲玲慶生　郭晶晶感恩奶奶：把霍啟剛養育得如此優秀

首位雙料港姐

朱玲玲玲生於緬甸，9歲時舉家來香港定居，她在參加港姐前，已是業餘模特兒，她在1977年「香港小姐選舉」拿下冠軍和最上鏡小姐獎項，是首位一次獲兩個獎項的港姐，因此有了「最美港姐」稱號。

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問

她當選後只9個月閃嫁霍英東長子霍震霆，兩人婚後育有3名兒子，分別為霍啟剛、霍啟山和霍啟仁。

在2004年，朱玲玲與霍震霆離婚，於2008年改嫁瑞安集團老闆羅康瑞。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

至於現年42歲的霍啟剛，在2012年迎娶跳水皇后郭晶晶，兩人現時育有一男兩女。而媽媽朱玲玲亦人美心善，一直熱衷慈善工作，經常身體力行推舉善事。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【十月初五的月光】何依婷做好本份問心無愧　Regina向媽媽傾訴心事抒發情緒
18:07 2021/12/13
【十月初五的月光】何依婷做好本份問心無愧　Regina向媽媽傾訴心事抒發情緒
【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎
12:36 2021/12/18
【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎

你可能感興趣

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【十月初五的月光】何依婷做好本份問心無愧　Regina向媽媽傾訴心事抒發情緒
18:07 2021/12/13
【十月初五的月光】何依婷做好本份問心無愧　Regina向媽媽傾訴心事抒發情緒
【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎
12:36 2021/12/18
【離巢大台】王君馨宣布離巢TVB結束賓主關係　效力大台14年曾奪最受歡迎女角色獎
朱玲玲 郭晶晶 香港小姐 娛樂人物職業 岑杏賢 劉倩婷 霍啟剛 曹敏莉 王愛倫 陳凱琳

最高瀏覽

【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
13:18 2021/12/21
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車
23:00 2021/12/20
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車