【香港小姐】朱玲玲穿運動短裙拍慈善短片　63歲最美港姐盡展凍齡美態

▲ 朱玲玲積極行善。

1977年港姐冠軍兼最上鏡小姐特主朱玲玲，一向有最美港姐之稱。近日由歷屆港姐組成的慧妍雅集，將於下月7日舉行《慧妍東保盃慈善羽毛球大賽》，屆時朱玲玲、王愛倫、曹敏莉、劉倩婷、岑杏賢、陳凱琳、麥明詩、張嘉兒、張名雅、唐麗球等將出席參加。

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除一眾慧妍會員外，大會還邀請音樂人趙增熹、方力申、王浩信、郭偉亮及黎諾懿等一眾男將現身支持，出任嘉賓出席參與比賽，活動所籌得收益，將用作資助慧妍雅集慈善主題相關之項目。

日前朱玲玲聯同王愛倫、曹敏莉、劉倩婷及唐麗球，一同為活動拍宣傳片。現年63歲的朱玲玲，穿起緊身運動短裙，身型盡展曲線，港姐風采依然不減。

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首位雙料港姐

朱玲玲玲生於緬甸，9歲時舉家來香港定居，她在參加港姐前，已是業餘模特兒，她在1977年「香港小姐選舉」拿下冠軍和最上鏡小姐獎項，是首位一次獲兩個獎項的港姐，因此有了「最美港姐」稱號。

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她當選後只9個月閃嫁霍英東長子霍震霆，兩人婚後育有3名兒子，分別為霍啟剛、霍啟山和霍啟仁。

在2004年，朱玲玲與霍震霆離婚，於2008年改嫁瑞安集團老闆羅康瑞。

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至於現年42歲的霍啟剛，在2012年迎娶跳水皇后郭晶晶，兩人現時育有一男兩女。而媽媽朱玲玲亦人美心善，一直熱衷慈善工作，經常身體力行推舉善事。