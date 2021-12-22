【王力宏離婚】疑被影射與王力宏有不正常關係　徐若瑄情史多曾與多位男星傳緋聞

「蕾神」李靚蕾在昨日（12月21日）冬至下午約6時，突然在個人微博發文：「據我所知，@黑人建州 @范范范瑋琪 跟王先生没有不正當的關係。​​​」

據悉，「蕾神」突然在冬至出擊，是由於內地瘋傳「王力宏、徐若瑄、范瑋琪、黑人大玩4P、大尺度不雅視頻曝光」，所以李靚蕾為其中二人澄清，但此舉不禁令人覺得她同時影射徐若瑄「跟王先生没有不正當的關係」。

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其實李靚蕾最早發的千字文內，曾提到王力宏的其中一名「炮友」是已婚有小孩，後來亦有自稱是徐若瑄鄰居的爆料，指自己及看更多次於深夜時分目擊王力宏來找徐若瑄，網民就猜測蕾神所指的王力宏「炮友」是徐若瑄。事後，徐若瑄事即在個人社交平台呼冤求清白，發聲明要求收回發言。

徐若瑄憑天使臉孔、魔鬼身材，出道以來受關注成不少人心目中的女神，現為人妻兼育有一子的她仍保養得非常好，堪稱美魔女。她過往的情史亦相當精彩，與她傳出緋聞的不乏巨星，可說是天王收割機！

初出道時曾與吳奇隆交往

徐若瑄在15時歲時參加綜藝節目《TV新秀爭霸站》之「才藝美少女選拔」奪冠而加入演藝圈，比賽之後與兩位參賽者吳珮瑜、王思涵組成偶像團體少女隊出道，有指當時她與小虎隊的吳奇隆交往，她更推出著作談及這段舊情。

可是二人間的戀情只維持了兩年，就因男方母親反對而分手。

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曾有日藉男友

後來，徐若瑄在1995年前往日本發展，與日本搖滾組合X JAPAN的成員SUGIZO相戀，而二人交往時，SUGIZO是離婚不久兼育有一名女兒。

二人後來因價值觀不同分手，徐若瑄曾為此痛哭。其後，傳她與MALICE MIZER的日本視覺系歌手GACKT拍拖。

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星爺也情傾她

徐若瑄也曾與周星馳傳過緋聞，有指星爺於1998年與莫文蔚分手後，二人曾交往3個月，因于文鳳出現而戀情告終。

與吳建豪譜姊弟戀

徐若瑄最為人熟悉的一段戀情也莫過於與吳建豪（Vanness）的一段姊弟戀。二人於2002年的台灣金曲獎後台相遇，又傳出周杰倫、Vanness同時追求她。不過，徐若瑄選擇了Vanness，展開了3年姊弟戀。

女方曾以一句「我們是十指緊扣的好朋友」來確認關係，最終敵不過性格不合而分手。

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傳介入馮德倫莫文蔚戀情

徐若瑄透過好友舒淇認識馮德倫，二人於男方與莫文蔚分手後出傳緋聞，不過馮德倫稱徐若瑄太漂亮，自己高攀不起，可是二人後來被拍下在香港、日本街頭約會。

有指當初馮德倫為了徐若瑄，工作重心移轉到台灣，兩人還展開了同居生活，馮德倫在外出時對徐若瑄呵護備至。

二人在2009年於電影首映上兩人相擁，戀情只維持了短短的兩年。馮德倫、舒淇於2016年9月宣布結婚，徐若瑄也有在社交平台向舒淇送上祝福。

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再發展姊弟戀

結束與馮德倫的戀情，周刊拍到徐若瑄與擁有49億身家的廣豐集團小開賀錫敬熱戀，二人情人節當天吃情人大餐、十指緊扣，有指二人的戀情遭男方家人反對。

兩人也曾表示都是以結婚為前提交往，大方公開戀情，後來女方於受訪中說「不結婚要拚事業」，維持1年多的戀情宣即以聚少離多為由證實無疾而終。



男方於分手後一個月，被目擊帶著郭雪芙，從隱密的通道現身軒尼詩炫音之樂派對。

與歌手藝人傳緋聞

徐若瑄於2006年與曹格合唱《I Still Believe》而傳出緋聞，被拍得二人於酒吧聚會。女方否認二人來電，男方就指當晚邀請女方約會。

在2012年初，她為吳克群演出《因為你是女人》MV兼寫詞，二人於MV中胸貼胸又鬧出緋聞。

她又與台灣藝人宥勝傳緋聞，皆因男方現身她與家人的生日聚會。

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2014年結婚

徐若瑄於2014年與新加坡馬可波羅海業集團主席李雲峯結婚，她表示婚後要多留一點時間陪家人但仍會繼續演藝工作。

直至2015年，當年40歲的她懷孕時因身體出現不少問題，要注射多劑安胎針、躺床142天終剖腹誕下兒子。

兩夫婦在去年為兒子Dalton慶祝5歲生日，並為兒子準備了哪吒裝作為禮物。

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