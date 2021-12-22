【何詩蓓世一】何詩蓓榮膺游泳短池世錦賽MVP　今屆共摘2金1銅

▲ 何詩蓓榮膺游泳短池世錦賽MVP。（FINA Facebook）

香港女飛魚何詩蓓在本屆的游泳短池世錦賽中共拿下2枚金牌、1枚銅牌，並在女子200米和100米自由泳項目更分別刷新世界和大會紀錄。根據賽例，個人項目冠軍可得5分，亞軍得3分，季軍得2分，殿軍得1分，破世界紀錄另得2分。何詩蓓以個人項目加世界紀錄總分14分榮膺是次賽事女子最有價值運動員。

何詩蓓16日在200米自由泳決賽以1分50秒31衝線，成為香港首個世界冠軍泳手，兼以0.12秒之差打破瑞典名將絲祖唐保持的1分50秒43舊世界紀錄；其後於18日在100米自由泳，以打破大會紀錄的成績，於決賽游出50秒98再次奪金，是歷來第一位單屆世錦賽贏得女子100和200米自由泳的金牌泳手。

再在女子400米自由泳中，以3分58秒12的成績，奪得銅牌。在本屆的游泳短池世錦賽中共拿下2枚金牌、1枚銅牌。

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責任編輯：李榮忠