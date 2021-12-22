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【禮物危機】聖誕手帶內藏鋒利金屬捲尺　女兒手掌遭割傷流血送急症縫針

育兒經 12:25 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

聖誕手帶內藏金屬捲尺，有小朋友手掌被割傷。

還有幾日就到聖誕節，相信不少家長都已買定禮物送給小朋友。近日有網民在社交媒體群組指，女兒學校派發的「聖誕手帶」，裡面是鐵片，女兒玩了不久就被割傷，流了很多血，而且傷口很深需要縫針，提醒家長要小心。

有網民昨日（21日）在Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」發文，轉發她從WhatsApp收到的訊息，並附上多張照片。WhatsApp內容指，事主女兒收到學校派發的「聖誕手帶」，不料卻有破損，而裡面是一塊鐵片，很容易割到手。

而事主女兒就不幸中招，右手手掌被割開一道很深的傷口，血流不止，最終去了急症室，並縫了多針，因此提醒其他家長要小心。

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最新影片：童星劉皓嵐無懼跳舞演戲前途未卜 媽媽放棄買樓力挺愛兒︰要相信孩子

帖文引起不少家長關注，紛紛指「好恐怖，見到都心痛」、「見到都痛」。有網民媽媽指自己買了幾個，並送了一個給友人，已通知朋友丟掉。另有網民剪開家中已買的手帶，發現入面是金屬捲尺，「真係好危險」。

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這款看起來無害卻充滿著危險的手帶，是孩子交換禮物裡的常客。而且，手帶出事已非第一次，在2018年，有港媽在facebook群組「Hong Kong Moms」亦上載過兒子掌心遭手帶割傷的照片，事主稱，兒子只玩了不夠5分鐘就發生意外，呼籲大家暫停使用該款手帶。

英國廣播公司BBC早於2014年已報道，這款神奇手帶在90年代開始流行，當年有澳洲網民在為孩子網購禮物時，同樣發現這條神奇手帶，並發現內藏金屬捲尺，令他十分震驚，認為這款手帶不能作為玩具。該網民最後獲得退款，但也想警告其他父母避開這些危險物品。

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責任編輯：王明芳

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