【冷峰來襲】聖誕節翌日氣溫轉冷最低只得12度　下周一部分地區更跌至8度

▲ 天文台預測聖誕節翌日（26日）氣溫顯著轉冷。

天文台今日（22日）表示，早上氣溫15至17度，昨天影響華南沿岸地區的東北季候風會在未來一兩日逐漸緩和，預料一股強烈冬季季候風會在聖誕日抵達華南沿岸，隨後本港會顯著轉冷。

根據未來9天天氣預測，聖誕節翌日（26日）氣溫顯著轉冷，最低氣溫12度，較前一日（25日）急降9度，下周一（27日）氣溫會再進一步下跌至10度，更會有一兩陣雨，天文台預料寒冷天氣會維持至下周二（28日）。

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本港地區今日天氣預測，大致多雲，短暫時間有陽光，吹和緩北至東北風。展望未來一兩日有幾陣雨，聖誕日北風增強，下周初天氣顯著轉冷，氣溫下降至12度以下。

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記者：陳麗娜