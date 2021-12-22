【冬至盆菜】食客冬至收「冰鎮盆菜」煲逾1小時難溶雪　食肆致歉自揭一個原因致盆菜結冰

▲ 食客冬至收「冰鎮盆菜」，涉事元朗食肆致歉。

冬至不少人都會選擇食盆菜做節，不過有部份網民光顧元朗一間食肆買盆菜後，竟然收到完全結冰的「冰鎮盆菜」，甚至煮了超過1小時也難以溶雪，影響做節。涉究食肆永年士多隨後在Facebook專頁致歉，並解釋事故是因盆菜錯誤放進冷凍櫃，盆菜過份急凍及結霜所致。

有網民於Facebook發文，指早前光顧元朗一間食肆買盆菜準備做冬，但收到的盆菜竟然完全被冰封，呼籲其他網民「千祈唔好買！」從相片可見，盆菜表面全被一層冰覆蓋，隱約見到的蠔豉、髮菜等食材，相信是過度冷藏所致。

最新影片推介：【活得健康啲】高跟鞋愈高愈傷腳恐致變形 骨科醫生教6大貼士舒緩痛症

▲ 「冰鎮盆菜」(圖片來源：網上圖片)

涉事食肆「永年士多」其後於Facebook專頁致歉，指收到顧客盆菜回圖，留意這次讓一位客人收到雪藏盆菜，嚴重影響客人做冬的愉快晚上，誠摯致歉。並解釋事故原因起於忙中犯下嚴重疏忽，將盆菜錯誤放進冷凍食材的冷凍櫃，使盆菜過份急凍及結霜。

收到顧客盆菜回圖，留意這次讓一位客人收到雪藏盆菜，嚴重影響客人與家人做冬的愉快晚上，在此誠摯地向客人致歉。 冬至飯聚，本應是家庭成員團聚，開懷食團圓飯的日子，我們的盆菜未能為客人留下美好回憶，我們對此深感痛心。 請容許我們在此再次為疏失誠懇道歉。 我們要求每一位同事，在進行盆菜運送前必須先檢查是否妥善放到保鮮櫃之中，是次忙中犯下了嚴重疏忽，導致將盆菜錯誤放進冷凍食材的冷凍櫃，致使盆菜過份急凍及結霜，導致此憾事發生。 我們認真看待每一位客人的意見和食用感受，管理層正徹夜檢討運送的程序，確保往後不會再次出現同樣的情況。 再一次鄭重地由衷向客人致上最深的歉意。 永年管理層

不過食肆的道歉聲明未能獲得網民接受，有相信同樣收到「冰鎮盆菜」的網民紛紛留言自己的中伏經歷。有人表示「原來我買嗰盆都係入錯雪櫃，煮左勁耐唔對路，最終要分開兩盆再煮」、「D蘿蔔爛蓉蓉，D蓮藕唔知點講」、「我嗰個又係咁凍到冰左…個蘿蔔…以為係柚皮」，亦有人指「原來咁多人都係咁…我果日煲左個幾鐘都未融晒雪，明明指示寫煮20分鐘…」

▲ 有受影響食客指，「冰鎮盆菜」中的蘿蔔如柚皮。(圖片來源：網上圖片)

其他網民留言：

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

食安中心小貼士

食安中心曾分享進食盆菜注意事項。供應商提供的盆菜應貯存在安全溫度，即熱的應保持在攝氏60度以上，冷凍的應保持在攝氏4度以下，以防止細菌滋生。市民可以先向供應商了解盆菜食用前需否翻熱、如何翻熱、翻熱的時間及可否用盛載盆菜的容器直接翻熱等細節。在確認訂購時，可向供應商說明提取時間，當中以在食用前半小時至一小時提取盆菜最為適合。

盆菜越大 翻熱時間越久

在提取或烹煮盆菜後應盡快進食，並一次過吃完，避免將食物重複翻熱，以減少細菌滋生的機會。進食盆菜前，市民應緊記要把食物徹底翻熱至中心温度達攝氏75度或以上或完全煮沸。此外，應留意盆菜分量，因為分量愈大，便需要翻熱較長時間才可使食物熱透。如盆菜在加熱後並非即時食用，則需貯存在安全溫度。千萬不要把盆菜存放於室溫下超過兩小時，以免盆菜滋生細菌。在享用盆菜時，市民應使用公筷和公羹。

責任編輯：羅嘉欣