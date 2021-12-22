【王力宏離婚】曾任大使籲勿沉迷色情　王力宏：性行為最危險可致愛滋病

▲ 王力宏曾擔任反色情大使。

王力宏與李靚蕾離婚後，蕾神李靚蕾連環出擊踢爆前夫濫交，私生活荒淫，令王力宏多年建立的好男人形象盡毀。王力宏荒淫事掀起熱話，縱然李靚蕾表示不向王力宏提告，但風波仍未平息，而且王力宏的舊聞亦不斷被翻出。

網民最近討論王力宏一則在1998年的新聞，原來他在當時獲台灣邀請擔任反色情大使，並持槍向色情標誌射擊。

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任反色情大使

1998年的王力宏剛從美國畢業返台灣，當時形象正面的他獲台灣的行政院新聞局邀請擔任反色情大使。王力宏表示被指對台灣色情氾濫的情況幾乎一無所知，又指他清純的模樣很適合這身份。

王力宏出席活動時持槍向色情標誌射擊，提醒台灣民眾拒絕色情出版品及錄影帶。

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其後，王力宏在當日受訪謂：「如果小孩子尚未接受性教育，先接觸到色情刊物或錄影帶，就會偏差。我爸爸告訴我，吸毒和偏差的性行為最危險，尤其是性行為，可能導致懷孕或愛滋病，所以青年人一定要拒看色情書刊和錄影帶。」

此舊聞成為今日對王力宏的左大諷刺，引起網上討論，有網民認為：「今天的他打倒昨日的他。」、「他應該是實作派」、「過去的優質偶像」、「怎麼沒聽爸爸的話？」