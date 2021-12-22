【疫苗氣泡】明年2月中起入政府大樓工作須出示針卡　曾祈殷指做法是無可厚非

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。（資料圖片）

港府昨日（21日）宣布要求所有仍未接種新冠疫苗的公務員，下周二（28日）起由現時每周一檢須收緊為每3日一檢；由明年2月中起，除了持有醫生證明其健康狀況不允許接種疫苗外，所有進入政府大樓及辦公處所工作的政府僱員，均須出示疫苗接種證明；另預告將考慮擴展「疫苗氣泡」的適用範圍，至所有受第599F章規管處所，包括食肆、健身中心及酒店等。詳情即看：【下一頁】

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（22日）接受電台節見中表示，認為接種疫苗已經是大勢所趨，認為政府的做法是希望起示範作用，無可厚非。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭於同一節目中表示，現時有逾9成公務員已打針，剩下未接種疫苗人士大多是有醫生證明患有長期病，認同政府僱員應盡量接種疫苗，以免辦公室出現傳播：

為已為人，如果辦公室一出現問題（有人染疫），整個就辦公室會停頓，影響好大。

不過，梁籌庭提到有不少醫生考慮到責任問題，傾向不發出不宜打針的證明書，只是叫病人自行決定是否接種；另收到不少孕婦反映因擔心影響胎兒而不敢打針。至於下周二（28日）起由現時每周一檢須收緊為每3日一檢，他擔心同事在辦公時間作檢測會影響工作，建議政府加開夜間診所，讓有需要的政府僱員做檢測。



另外，本港至今錄得27宗Omicron個案，當局要求指定檢疫酒店如有Omicron個案，入住相鄰和對面房間的住客，每天接受檢測，直至該病人離開酒店後的第7日。曾祈殷表示，在發現檢疫酒店有人確診Omicron，再向相鄰房間的住客進行追蹤有一定滯後，但他認為接觸者追蹤工作不能減少，如要求在社區中心額外檢測亦合乎要求。

他又說，Omicron變異病毒株在全球快速傳播，本港的風險亦隨之增加，政府不得不收緊外防輸入措施，又認為當局可以考慮限制檢疫酒店的入住人數、加強酒店樓層的空氣轉換、抽風系統、消毒工作等，以減低交叉傳播風險。

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責任編輯：郭詩詩