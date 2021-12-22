【明星豪宅】佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光　郭可盈手持至少價值兩億物業

▲ 佈置聖誕樹令西貢獨立屋曝光，郭可盈手持至少兩億物業。

聖誕節將近，藝人紛紛在社交網站分享佈置家居、聖誕樹的照片。久未在幕前露面的郭可盈亦是其中一份子，日前她在個人社交平台上載佈置客廳超過兩米高的聖誕樹，同時亦把她現居的西貢匡湖居獨立屋內部曝光。

郭可盈自從2009年宣佈懷孕後，便淡出娛樂圈專心相夫教女，直到近年女兒林天若（Tania，乳名津津）開始長大，才間中接下廣告代言的工作，雖然已經離開幕前多年，但現年52歲的她仍然保養很非常好，可說是凍齡美魔女的代表。

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家中佈置聖誕樹

日前郭可盈更新她的社交網站，發放她在家中佈置聖誕樹的照片，她寫道：「像穿上了晚裝的聖誕樹！預祝大家聖誕快樂！」

聖誕樹比郭可盈高出一大截，目測至少有兩米高，佈置時郭可盈更需要搬出長梯才能掛上樹頂星星。客廳能夠放置兩米高的聖誕樹，可見其豪宅有著相當寬闊的位置。

在照片所見，聖誕樹外邊的大花園比起它更為吸引，大宅除了有超高樓底，還有向海的大花園，早在之前郭可盈上載的照片，見女兒與友人和林文龍在花園水池嬉戲，對著白沙灣的海景及眾多遊艇，相信上址正是西貢匡湖居。

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於2002年郭可盈購入西貢匡湖居四層獨立屋，至今已經升值至4500萬，除了現居的獨立屋，郭可盈與林文龍夫婦擁有多個物業，包括奧運站「一號．銀海」四個1,200多呎海景單位。

之前，郭可盈一家三口的家居生活照可眺望維港景色，直到最近才換成西貢獨立屋的背景。

家境富裕的郭可盈在四姐弟中排行第二，父親郭達昌擁有五間公司，旗下生意包括塑膠廠及玩具廠等，郭父於2011年病逝，有傳郭父臨終前曾要求郭可盈回家接管塑膠生意。

郭可盈於1993年參選香港小姐，身為大熱的她卻三甲不入，不過簽約TVB成旗下藝人，後來更成為當家花旦，亦因為在TVB拍劇結識林文龍，二人於2004年結婚。郭可盈在2009年宣布懷孕，於翌年1月誕下女兒。

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