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【天眼直擊】的士疑壞煞車剷上行人路　驚險一刻爸爸肉身護愛女避過一劫

親子 14:55 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

尖沙咀發生驚險交通意外，兩人受輕傷。

昨日（21日）尖沙咀發生驚險交通意外，早上10時許，一輛的士沿天文臺道落斜，駛至金巴利道交界時懷疑煞車失靈，剷上行人路並撞向一間店舖。意外中兩名印度籍男子受輕傷，同行的女童因有大人保護而沒有受傷。

最新影片：

一名印度籍男子頭部受傷，的士車頭損毀。（Facebook圖片）

網上流傳一段閉路電視片段以及數張意外後拍攝的相片。由片段可見，事發前兩名印度籍男子沿著金巴利道行人路步行，其中前方男子拖著一名年幼女童，兩人相信是父女。

點擊睇事發經過：

    點擊圖片放大
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當兩人走到馬路交界之際，肇事的士突然失控剷上行人路，期間撞倒交通指示牌，事發一刻爸爸隨即以肉身掩護女兒，幸好的士離兩人仍有一小段距離，故避過一劫，否則後果不堪設想。

現場留下血跡。（Facebook圖片）

的士撞向店舖門外停定後車頭損毀，玻璃散落一地。爸爸觀察四周環境，確認安全後立即抱起女兒離開。而指示牌打中父女後面男子的頭部，他抱頭倒地，流血受傷，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。

警方封鎖現場。（Facebook圖片）

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責任編輯：王明芳

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