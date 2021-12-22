  • 20°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 11:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天

娛樂 11:20 2021/12/22

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

「優質偶像」王力宏被前妻「蕾神」李靚蕾在網上揭開其連串醜行後，本來身處內地的王力宏在12月18日趕返台灣，然後入住大S前夫汪小菲所開的隔離酒店S Hotel。

有指王力宏所住的VIP的隔離房為套房，一晚房價為3萬6千元新台幣（約1萬港元），酒店所提供的餐飲為特別膳食，是其他一般隔離房所沒有，而且房內有健身設備，以便他隨時可以發洩多的精力。而且此VIP隔離房不是有錢便可享用，據說只限汪小菲的朋友使用。

最新影片推介：《全民造星IV》Ash專訪

在昨天（12月21）有網民發文指自己與王力宏入住同一間酒店，而該網民就住下王力宏的樓下。他較王力宏遲一天入住該酒店，透露從酒店員工口中得知，王力宏入住當日，酒店地下停車場及門口有大批媒體守候，該日所有住客辦理Check in至少要等2個小時。

而從王力宏入住以來，逄每晚11點都會從其VIP房傳出彈奏小提琴與電子琴的聲音，看來身為「音樂才子」的他不但在體力上要做健身發洩，而且仍然不忘「音樂初心」，用樂曲去發洩心靈情緒。

可是該網民嘲諷地寫道，不知王力宏是否在創作新歌：「渣男文章寫不過就用唱的？大可不必。」

    點擊圖片放大
    +6
    +5

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】前晶女郎發文暗諷李靚蕾　田朴珺撐王力宏出軌無罪：男人不是聖人
11:38 2021/12/21
【王力宏離婚】前晶女郎發文暗諷李靚蕾　田朴珺撐王力宏出軌無罪：男人不是聖人
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　

你可能感興趣

【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
16:45 2021/12/20
【王力宏離婚】麥明詩指王力宏道歉迴避問題　十優港姐批評：沒承擔責任
【王力宏離婚】前晶女郎發文暗諷李靚蕾　田朴珺撐王力宏出軌無罪：男人不是聖人
11:38 2021/12/21
【王力宏離婚】前晶女郎發文暗諷李靚蕾　田朴珺撐王力宏出軌無罪：男人不是聖人
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
王力宏 娛樂人物職業 演員 歌手 網絡熱話

最高瀏覽

【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
13:18 2021/12/21
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車
23:00 2021/12/20
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車