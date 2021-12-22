【王力宏離婚】入住老友汪小菲旗下酒店接受隔離　王力宏被爆房內發洩聲震天

「優質偶像」王力宏被前妻「蕾神」李靚蕾在網上揭開其連串醜行後，本來身處內地的王力宏在12月18日趕返台灣，然後入住大S前夫汪小菲所開的隔離酒店S Hotel。

有指王力宏所住的VIP的隔離房為套房，一晚房價為3萬6千元新台幣（約1萬港元），酒店所提供的餐飲為特別膳食，是其他一般隔離房所沒有，而且房內有健身設備，以便他隨時可以發洩多的精力。而且此VIP隔離房不是有錢便可享用，據說只限汪小菲的朋友使用。

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在昨天（12月21）有網民發文指自己與王力宏入住同一間酒店，而該網民就住下王力宏的樓下。他較王力宏遲一天入住該酒店，透露從酒店員工口中得知，王力宏入住當日，酒店地下停車場及門口有大批媒體守候，該日所有住客辦理Check in至少要等2個小時。

而從王力宏入住以來，逄每晚11點都會從其VIP房傳出彈奏小提琴與電子琴的聲音，看來身為「音樂才子」的他不但在體力上要做健身發洩，而且仍然不忘「音樂初心」，用樂曲去發洩心靈情緒。

可是該網民嘲諷地寫道，不知王力宏是否在創作新歌：「渣男文章寫不過就用唱的？大可不必。」

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