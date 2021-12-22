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【校長專欄】假如我們都是聖誕老人 請別吝嗇向身邊人多說一句「你好嗎」

中小學 12:00 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

如果我們都是聖誕老人，不吝嗇對身邊人的關懷。

聖誕月，學校送給同學一份偌大的禮物，那是在操場上添了一棵4米高的聖誕樹。這棵聖誕樹的身體，滿滿地掛上了紅的、金的、銀的裝飾品，像是少女穿起一條花裙子。

聖誕樹的最高端，掛上了一顆閃閃的五角星，又似一位風度翩翩的紳士，穿上禮服，戴著一頂高貴的帽子，歡迎我們進入這所充滿歡樂的校園。

聖誕樹的旁邊，還有一雙小鹿子倚偎在一起，偶然又有幾隻小鳥高飛低躍，可愛又溫韾，每每都吸引了家長和同學們駐足留影，令沉靜多時的校園變得熱鬧。

學生在聖誕樹下開心留影。

叮叮噹！叮叮噹！鈴聲多響亮。地球暖化，沒有飄雪的冬天，誰來提示聖誕老人是時候駕著紅鼻子鹿車出發派送禮物？城市的大廈沒有煙囪，聖誕老人又如何把應許的禮物送到我們床前的襪子裏？究竟童話世界之外，現實社會之中，誰是有心人，在期盼平安的節日裏，把禮物送給有需要的人？如果我們都是聖誕老人，不吝嗇對身邊人的關懷：多向鄰里說一句你好嗎，多擁抱親人兩秒鐘，就算是簡單的表達，也是愛的禮物。

愛無疆界，也無分大小。大愛可以為世界帶來和平；小愛可以讓人會心微笑。大愛小愛也會散發洋蔥效應，一層又一層，把冷冰冰的人際疏離感暖化。

今天應該很高興，只要來自由衷的心意，禮物再輕，也像是聖誕樹上的五角星般最光最亮。今天應該很溫暖，因為我們懂得先愛別人。問候再短，也似是熱湯丸一樣，軟綿綿的，甜絲絲的。冬至，又一年了。願你我仍舊手牽手，一起奔向未來日子，一起擁有一份無價的禮物：快樂、健康和幸福的一年。

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撰文 : 陳瑞良校長 保良局黃永樹小學

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