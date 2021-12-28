青協領袖學院《香港 200》領袖計劃　新增獎學金升讀頂尖學府

每位領袖均需要經過不同階段的訓練、學習以至實踐，才可以發揮自己的領導潛能和專長。兩位年紀相距逾十歲的女生，分別參加香港青年協會領袖學院《香港200》領袖計劃，成功推開通往世界的大門。有人在美國主修社會學和經濟學，盼參與政策倡議工作；有人晉身會計師事務所成為管理層，決意為後輩引路。

香港青年協會領袖學院《香港200》領袖計劃獲滙豐全力支持，是《滙豐未來技能培訓計劃》的重點課程之一，為具卓越潛質的中學生提供更全面、專業和前瞻性的領袖培訓體驗，致力培育青年的未來技能，協助他們堅負推動社會發展的任務。

▲ 李康瑤（前排右二）表示，《香港 200》領袖計劃讓她有機會向其他優秀的同輩學習、聯繫不同社會領袖、了解不同產業，相信自己日後也可以創立社會影響力。

李康瑤（Erica）中五時自薦參加《香港 200》領袖計劃，她以往甚少機會參加校外活動，雖一心想為香港少數族裔付出，卻無人脈和聯繫以擴展其想法，當留意到該計劃提供一系列訓練活動，亦可與不同專家對談時，立即報名參加。



Erica 其後在計劃內的社會與創新活動「Project for Hong Kong」，提案建議連結少數族裔與本地學生，透過舉辦一系列文化交流、語言支援活動，助少數族裔融入社會。她說，難忘當年參加社區探索活動，遊走粉嶺舊區聯和墟不同區內設施，啟發她觀察城市規劃、社會制度的互相影響與關係，引導她修讀社會學，並成功申請《香港 200》獎學金，修讀哈佛大學的網上領袖課程，盼未來可以參與政策倡議工作。

▲ 《香港 200》舊生冼慧敏成功獲得獎學金，修讀牛津大學的管理人員領袖課程。她工作多年，更感到持續學習的重要，當遇到世界各地具有不同專業背景的同學，更肯定「領袖需要不斷反思及提升自己能力，才能領導別人」的想法。

鼓勵後輩尋夢，是《香港 200》領袖計劃舊生冼慧敏（阿冼）的目標。阿冼早在2009年參與該計劃，其後成為《香港 200 會》骨幹成員，經常為師弟妹舉辦活動、任小組導師啟迪後進。阿冼認為《香港 200》歷年來為香港建立一個「人才庫」，當年同輩好友已成為各界專才，即使現時遠在英國工作，亦會連結不同舊生，「一打開電話簿，不難找到專家問意見。」



阿冼大學畢業於電機工程系，沒有跟隨傳統走入公營機構，卻轉身投考會計師事務所，從事資訊科技風險管理工作。阿冼形容，「參加《香港 200》領袖計劃是改變人生」，原因是她曾在《香港 200 會》主理對外事務，讓她跟不同非牟利機構合作，累積舉辦活動、與各方溝通、危機處理等的經驗，這些經歷賦予她信心，令她現時能帶領團隊，為公司建立長遠戰略規劃。



《香港 200》領袖計劃自2006年起，每年為200名中學生提供各式領袖培訓。學員其後成為《香港 200 會》會員，龐大的聯繫網絡提供師友計劃、人才培訓等項目。今年首次為歷屆學員，提供獎學金就讀國際知名學府，包括英國牛津大學、美國哈佛大學等的網上領袖課程，期望為青年領袖提供持續培訓，以期在新常態下裝備自己，貢獻社會。詳情可瀏覽網站 leadershipinstitute.hk。



(特約)