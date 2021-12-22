【聖誕2021】利東街上演《迪士尼公主盛大舞會》　展現迪士尼公主晚裝＋飄雪活動

▲ 利東街將上演《迪士尼公主盛大舞會》。

今個聖誕，灣仔利東街由即日起至2022年1月2日推出「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽，以及《迪士尼公主盛大舞會》，當中會有8位迪士尼公主及女王出現在舞會，迪士尼公主粉絲萬勿錯過！

▲ 圖片由利東街提供。

「Shine Like a Princess」

灣仔利東街在「Shine Like a Princess」活動下，特別打造了一組以迪士尼公主為主題的3D幻彩裝置，還配合12組公主華麗燈飾，化身成迪士尼公主聖誕燈飾展覽。

利東街「Shine Like a Princess」迪士尼公主聖誕燈飾展覽

日期：即日起至2022年1月2日

時間：中午12時至晚上10時 （下午5時亮燈）

地點：沿利東街

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《迪士尼公主盛大舞會》

於12月27日，利東街夥拍華特迪士尼公司官方授權的香港時裝品牌Sennet Frères為大家上演《迪士尼公主盛大舞會》。當中6位迪士尼公主：《雪姑七友》白雪公主、《阿拉丁》茉莉公主、《美女與野獸》貝兒、《小魚仙》艾莉奧、《魔海奇緣》慕安娜及《魔髮奇緣》長髮公主樂佩，連同2位女王：《魔雪奇緣》安娜女王及愛莎女王將會盛裝赴會。

利東街《迪士尼公主盛大舞會》

日期：2021月12月27日 （星期一）

時間：下午5時30分及7時30分 （共兩場）

地點：中庭

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「冬日浪漫飄雪匯演」

除此之外，利東街在12月18- 27、30-31日及2022年1月1-2日加映飄雪活動，大家可以與摯愛或親朋好友在雪花片片的大街中拍照打卡！

「冬日浪漫飄雪匯演」

日期：12月18- 27、30-31日及2022年1月1-2日

時間：下午5時、6時及晚上7時

地點：中庭

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記者：蕭雅文