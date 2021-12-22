【家長注意】8個月大BB誤含充電線　媽媽拿出時冒煙：嚇死我

▲ 內地一名8個月大BB誤含充電線，所幸並無大礙。

家長照顧嬰兒時要時刻留神，內地甘肅一名媽媽近日獨自在家照顧8個月大BB，在洗奶樽期間，BB誤把充電線塞入口中。媽媽見到後立即將充電線取出，發現它開始冒煙，接口處亦燒爛，趕緊拔掉充電器，所幸BB並無大礙。

綜合內媒報導，事發於本月20日，甘肅平涼一名媽媽在洗完奶樽、回到房間之後，驚見BB將手機充電線塞進口中，趕緊將它拿出來。她發現充電線開始冒煙，接口處亦有燒爛的痕跡，立即拔掉充電器。她形容自己當時「嚇壞」，幸好BB沒有事。

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呼籲家長多加注意

媽媽表示平日會注意充電線擺放的位置，不會讓BB接觸到，但事發當日只有她一人照顧孩子，沒法時刻看顧BB。她事後在社交媒體分享影片，呼籲家長多加注意。

事件引來網民討論，有網民指照顧小朋友時要留神，「不充電時把充電器拔下來，畢竟小朋友太小，家長未必時時看顧到」、「充電器沒漏電算是幸運」、「充電器不及時拔掉，安全隱患無窮」、「為何非要在BB房充電？」。

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責任編輯：王明芳