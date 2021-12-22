【強制檢測】油麻地祥興大廈檢查逾百名受檢人士　7人違強檢公告遭票控

▲ 政府在油麻地祥興大廈執行強制檢測公告。（資料圖片）

油尖旺民政事務處今日（22日）表示，在油麻地碧街44至48號祥興大廈檢查了超過100名受檢人士的檢測報告，其中7名人士違反強制檢測公告。

民政事務指，是次聯同警務處油麻地分區、衞生署和醫療輔助隊，由今日上午約7時30分開始，政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，並到大廈內進行檢查，確認他們是否已按有關要求進行檢測，至上午約10時30分結束，

行動中共檢查了超過100名受檢人士的檢測報告，其中7名人士違反強制檢測公告，已向該等人士處定額罰款5,000元及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁6個月。

政府重申應受檢人士應在合理可行範圍內，採取適當個人防疫措施，包括佩戴口罩及保持手部衞生，以及除為進行指明檢測外，盡可能在確定檢測結果前留在其居住地點並避免外出。

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責任編輯：余思嵐