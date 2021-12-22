【立法會選舉】李家超斥外國抹黑香港民主發展　指白皮書揭英美國家偽善

▲ 政務司司長李家超。（經濟日報資料圖片）

國務院新聞辦公室發表《「一國兩制」下香港的民主發展》白皮書，政務司司長李家超今日（22日）發表網誌，批評外國抹黑香港民主發展，指其罔顧事實、無理砌詞、抹黑和污蔑新選舉制度下的立法會選舉，而中央發表的白皮書讓全世界看清楚香港回歸後民主發展制度是中央依照國家《憲法》和《基本法》建立，以歷史和事實顯示了英美等國的偽善。

李家超在網誌中歡迎及支持白皮書以歷史事實為本，全面回顧和總結香港由英殖民政府年代的沒民主，至回歸後的民主發展的歷程，讓全世界看清楚香港回歸後民主發展制度是中央依照國家《憲法》和《基本法》建立的，並不是在英國殖民統治時期遺留下來，更不是外國建立或向中央施壓取來的。

他指出，香港在英國殖民統治下根本完全沒有民主可言，而香港自回歸祖國以來，中央堅決貫徹落實「一國兩制」，根據《基本法》規定，推進香港的民主發展，白皮書讓香港和世界清楚看見今天市民依法享有的權利和自由受《基本法》保障，是明確和實在的，包括《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的權利和自由。

他又直斥外國抹黑香港民主發展，並強烈反對他們罔顧事實、無理砌詞、抹黑和污蔑新選舉制度下的立法會選舉，指這些出於自身政治利益的霸權行為不會成功，更讓世界看見它們的霸凌面孔。

這些干擾我國內部事務的國家，違反國際法，意圖欺凌妄為是不會成功的，只會更使我們提高警覺，築起維護國家安全的護城牆，強化香港維護國家安全的法律制度和執行機制，保障香港繁榮穩定和長治久安，確保「一國兩制」行穩致遠。白皮書以歷史和事實顯示了英美等國的偽善，我全力支持。

另外，他強調香港的民主必須按《憲法》和《基本法》發展，而周日（19日）在完善選舉制度下的第一場立法會選舉成功舉行，落實了「愛國者治港」原則，確保立法會議員均為愛國愛港及以國家發展利益和香港長期繁榮穩定為依歸的人士，指選舉充分體現了廣泛代表性、均衡參與、公平競爭和政治包容，得到廣大市民的擁護和支持。

一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：郭詩詩