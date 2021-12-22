【環保回收】環保署下月一連4日推天然聖誕樹回收　新增2個收集站

▲ 環保署下月一連4日推天然聖誕樹回收，新增2個收集站。（資料圖片）

聖誕臨近，不少市民、公司或會購天然聖誕樹應節，環保署呼籲市民及工商機構透過天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。計劃於明年1月2日至5日一連4天回收擬棄置的天然聖誕樹，今年環保署增加了綠在灣仔及綠在西貢兩個地區收集站，方便市民參與聖誕樹回收計劃。

環保署發言人表示，回收得來的聖誕樹會在Y·PARK [林·區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。

環保署提醒，是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程；並鼓勵市民將其他小型植物，包括如聖誕花重新栽種，至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

發言人稱，於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者，均會獲發電子證書，表揚其對環境保護的貢獻；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份。

回收詳情：

▲ （政府新聞處）

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責任編輯：李榮忠