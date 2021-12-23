【聖誕善舉】迪士尼樂園義工隊訪社區機構送祝福　送3,000份禮物予特殊兒童

▲ 迪士尼義工隊包裝3,000 多份聖誕禮物。（迪士尼樂園提供）

聖誕將至，香港迪士尼樂園度假區捐贈了3,000多份聖誕禮物，給予逾20多間機構，包括願望成真基金、兒童癌病基金、香港兒童醫院、生命小戰士會及心光盲人院暨學校等病童及有需要的小朋友，在聖誕佳節送上溫暖和歡樂。

今次的聖誕送禮行動，響應了華特迪士尼每年一度的Ultimate Toy Drive活動，攜手在佳節期間為有需要的兒童送上玩具，讓迪士尼的奇妙歡樂遍及社區每一個角落。

▲ 香港迪士尼候任大使與義工隊到訪兒童癌病基金，與病童慶祝聖誕節。（迪士尼樂園提供）

兩位香港迪士尼樂園度假區的候任大使陳麗儀 (Lily) 和唐俊迪 (Tony)，也有參與活動，除了包禮物，他們更親身到社區和學校派禮物給小朋友，上星期他們更聯同來自娛樂事務及服裝部的義工隊，到沙田公立學校以及兒童癌病基金，分別為一班有特殊教育需要的學童及病童舉行聖誕派對，提早慶祝聖誕節。

Lily以往都曾多次擔任迪士尼義工，今次以準大使的身份參與， 她指特別喜歡在聖誕節參與迪士尼義工隊的活動，在佳節為有需要的小朋友送上溫暖，特別有意義：

我能夠親眼看到小朋友收到禮物時的反應，他們臉上的笑容非常真摰，迪士尼的奇妙力量真的很有感染力。

▲ 香港迪士尼候任大使與義工隊到訪沙田公立學校，為一班有特殊教育需要的學童舉行聖誕派對。（迪士尼樂園提供）

另一位準大使Tony是第一次參與聖誕義工活動，指今年的聖誕節別具意義，因為以往的聖誕節大多在樂園參與演出，今年轉換角色，可以將樂園的歡樂氣氛延伸到社區，這就是作為親善大使其中一個使命。而在準備禮物的過程中，也讓他發揮更多的創意，形容整個過程都很開心。

除此之外，香港迪士尼在聖誕期間，會在樂園為賓客送上「奇妙無分界」社區演出，為佳節增添共融意義。參與表演的團體層面廣泛，包括癌病兒童、視障、言語障礙或特殊學習需要的學童等。今年，迪士尼義工隊更首次與社區團體合作，直接一起參與表演，攜手將歡樂帶給賓客。由2017年至今，香港迪士尼已夥拍約15 間學校及非牟利機構，呈獻共60次「奇妙無分界」社區演出，參與表演的人次近1,800 人。

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責任編輯：陳麗娜