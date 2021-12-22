《月老》台灣票房破2億新台幣　馬志翔功力十足獲九把刀佩服

▲ 《月老》

台灣著名作家九把刀親自執導改編自己同名著作的電影《月老》，由柯震東、宋芸樺及王淨主演，影片截至昨日（12月21日），在台灣上畫不到一個月便破二億新台幣。

作為愛情奇幻電影，影片除有九把刀擅長的愛情故事，更加入由馬志翔飾演、原著小說所無的反派角色「鬼頭成」，馬志翔更憑這角獲提名今屆金馬獎「最佳男配角」。

今天（12月22日），有關方面發布的幕後花絮「配角篇」及「特效篇」介紹新角色及一眾台灣著名演員客串演出。

馬志翔超敬業

在幕後花絮「配角篇」可見到除主演柯震東、王淨、宋芸樺、馬志翔外，另有許多台灣著名演員客串演出，如洪都拉斯、陸明君、蔡昌憲、蔡凡熙、禾浩辰、劉奕兒、六月、侯彥西、陳妤、張立昂、林智文等人皆驚喜現身。

其中入圍本屆金馬獎最佳男配角的馬志翔，在《月老》中飾演從陰間脫逃的反派角色「鬼頭成」，操著一口雲南話且造型髒亂邋遢，沒想到他第一次拍完戲回家遇到老婆，竟被老婆誤以為他掉到水溝裡：「就叫你走路不要滑手機了！」可愛反應讓馬志翔哭笑不得。

雖然上下戲都需要花費很多時間化妝卸妝，常常刷身體刷到毛都掉光了，但馬志翔對於可以演出充滿挑戰的角色造型還是大呼過癮。

而在《月老》中有多場情緒激動飽滿戲，導演九把刀非常敬佩馬志翔的敬業態度：「馬志翔總是會將精力用盡、賣力演出，我也很擔心喊CUT的話會打斷他的情緒，所以在拍攝現場也是相當戰戰兢競」，九把刀並賦予馬志翔「現場唯一可以自己喊CUT的男人」的封號！

九把刀要求嚴格

《月老》從2019年年底拍攝到2020年農曆新年後完成，經歷了兩年時間還遇到疫情爆發，但是導演九把刀與幕後工作人員毫不間斷地在特效、音效、剪接上努力，使得《月老》在票房及口碑皆嬴之餘亦獲得金馬獎殊榮，一舉獲得最佳視覺效果、最佳音效、最佳造型設計三項大獎。

獲本屆金馬獎最佳視覺效果獎的視效總監嚴振欽表示，全片特效鏡頭從預估的300多顆到最後暴增快3倍，尤其是團隊下足苦心的「紅線」可說是全片最重要的一環，高水準製作就連導演九把刀都驚嘆不已：「當觀眾在看特效鏡頭時，他們不是在讚嘆特效多厲害，反而是專注黏著在劇情本身！」

嚴振欽透露，為符合月老是由一對搭檔一起產生紅線的故事設定，他和團隊花了許多心思設計相關細節，討論出由月老手指碰手指、再由手指毛細孔產生纖維並交叉成絲狀的紅線，但沒想到起初的版本竟被九把刀評為：「很像鼻涕！」

這讓嚴振欽大受打擊，最後將紅線加上光影的流動、閃亮點等質感才呈現出現今觀眾看到的成果，也讓他獲得金馬獎最佳視覺效果獎的肯定。

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