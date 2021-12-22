【兒童醫院】多名港隊運動員為病童獻上聖誕祝福　「世一」何詩蓓：遇到甚麼困難亦勇敢面對

▲ 運動員為病童獻上聖誕祝福，何詩蓓鼓勵病童要勇敢面對。（兒童醫院短片）

聖誕臨近，大街小巷都充滿節日氣氛。雖然一些病童因病需要留醫無法外出，不過兒童醫院各處亦都擺滿聖誕裝飾，好讓每位病童都可以感受到節日氣氛；而且亦邀請了4位香港運動員，拍攝短片為正在治療路上的病童打氣。港隊代表兼近日在世錦賽刷新世界紀錄的泳手何詩蓓，更拍片鼓勵病童即使將來遇到甚麼困難，都要勇敢面對。

香港兒童醫院邀請了游泳運動員何詩蓓、羽毛球運動員伍家朗及鄧俊文，以及劍擊運動員吳諾弘，拍片預祝小朋友聖誕快樂，鼓勵病童一同勇敢應對挑戰。近日榮膺游泳短池世錦賽最有價值運動員並在女子200米和100米自由泳項目更分別刷新世界和大會紀錄的香港女飛魚何詩蓓，以香港運動員身份介紹自己，她更戴上聖誕帽表示，祝小朋友聖誕快樂，鼓勵他們:

雖然我身邊無其他聖誕裝飾，但希望我戴上聖誕帽，你們能感受到聖誕節的氣氛，我在這裡想鼓勵大家，即使將來遇到甚麼困難，我們亦會勇敢面對。

她亦用英文翻譯了以上的鼓勵說話：

No matter what challenges you face in the future, we should all be courageous and stay strong.I hope you can all enjoy this joyous season and good luck in the future.

羽毛球運動員伍家朗表示，自己都會因為輸比賽不開心，但每次聽到家人和朋友鼓勵、安慰時，他就會暫時將不開心放在一邊，用正面心態迎接下一個比賽或挑戰，更安慰病童接受治療:

其實我覺得你們叻過Angus哥哥很多，因為你們要接受很漫長及辛苦的治療，但你們仍然很勇敢面對，這方面Angus哥哥都要向你們學習。我們一起加油，好不好？

至於劍擊運動員吳諾弘分享，作為一個運動員亦要面對很多輸和贏，很多開心和不開心的事情，而他會選擇樂於面對所有問題，希望各位小朋友努力積極面對任何問題；羽毛球運動員鄧俊文則指，知道他們的治療過程與運動員訓練及比賽一樣不容易，希望大家一起努力：

我希望大家一起努力，我努力比賽，你們勇敢面對治療，一起加油！

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記者：李榮忠