【兒童醫院】多名港隊運動員為病童獻上聖誕祝福　「世一」何詩蓓：遇到甚麼困難亦勇敢面對

聖誕臨近,大街小巷都充滿節日氣氛。雖然一些病童因病需要留醫無法外出,不過兒童醫院各處亦都擺滿聖誕裝飾,好讓每位病童都可以感受到節日氣氛;而且亦邀請了4位香港運動員,拍攝短片為正在治療路上的病童打氣。港隊代表兼近日在世錦賽刷新世界紀錄的泳手何詩蓓,更拍片鼓勵病童即使將來遇到甚麼困難,都要勇敢面對。

香港兒童醫院邀請了游泳運動員何詩蓓、羽毛球運動員伍家朗及鄧俊文,以及劍擊運動員吳諾弘,拍片預祝小朋友聖誕快樂,鼓勵病童一同勇敢應對挑戰。近日榮膺游泳短池世錦賽最有價值運動員並在女子200米和100米自由泳項目更分別刷新世界和大會紀錄的香港女飛魚何詩蓓,以香港運動員身份介紹自己,她更戴上聖誕帽表示,祝小朋友聖誕快樂,鼓勵他們:

她亦用英文翻譯了以上的鼓勵說話:

No matter what challenges you face in the future, we should all be courageous and stay strong.I hope you can all enjoy this joyous season and good luck in the future.