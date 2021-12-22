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【梅艷芳】一代天后離世18年忌辰　《梅艷芳》12.30請市民免費搭電車

娛樂 12:24 2021/12/22

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熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

《梅艷芳》12.30請市民免費搭電車

電影《梅艷芳》由11月上映至今快將兩個月，「梅艷芳」這三個字不但勾起大家對梅姐的回憶和那份愛的情懷，也直接感動了香港，甚至世界各地全球的觀眾，令梅姐的精神得以傳承。

為答謝觀眾的支持，安樂影片將會在12月30日梅姐的忌辰當天，包起全線超過130班次電車，全日請廣大市民免費乘坐，作為《梅艷芳》送給香港人的一份禮物。

《梅艷芳》電車。

香港電車是全球現存唯一全數採用雙層電車的電車系統，同時亦是香港最便宜的交通工具，是香港最地道兼引以自豪的標誌之一，百年來見證了香港的興旺。

12月30日當天下午，電影女主角王丹妮、導演梁樂民和電影公司老闆江志強將現身以「12.30情懷未變 依然掛念」這份心情，一同坐上極具香港特色的電車，跟大家道謝。為此，Louise及導演梁樂民特意錄影短片，邀請大家同遊電車河，一起懷念一代天后，詳情請留意安樂影片Facebook及IG專頁。

多得雲上的梅姐眷顧，讓不同年齡層的觀眾透過這部電影，對她緬懷和認識，重拾港人的幾許回憶。上映一個多月，全憑觀眾對梅姐和香港的一份愛和支持，電影在疫情下仍能創下多項NO.1紀錄。

電影《梅艷芳》屢破紀錄。

包括：年度中文電影開畫票房、年度中文電影單日票房、年度中文電影總票房、近五年中文電影票房、連續超過一個月票房及Google 2021年度熱搜電影等，經數據顯示，每9位香港人中便有1位入場觀賞過《梅艷芳》這部電影，電影至今亦已在全球12個地區上映，再一次引證梅姐的魅力和電影的成功。

最新影片：《全民造星IV》Ash訪問


 

撰文 : TOPick柴犬出動

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