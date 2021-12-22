  • 21°C
香港時間 : 20211222日 (週三) 13:18
靚太生活雜誌

會員專區

專題:未來技能今天學

熱門關鍵字 : 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】世界最大遊輪皇家加勒比海洋交響號　48人染新冠肺炎98%確診者已打疫苗

健康 12:42 2021/12/22

分享：

熱門 聖誕2021 李靚蕾 王力宏 靚太安樂窩 萬千星輝頒獎禮 校長專欄 全民造星IV 兒童健康 MIRROR星蹤 超市大搜查

皇家加勒比「海洋交響號」有48人確診患上新冠肺炎。

皇家加勒比國際遊輪公司本周一（20日）表示，周六（18日）停靠在邁阿密的「海洋交響號」，6091名乘客和船員中，至少有48人確診患上新冠肺炎。全船有95%人已接種疫苗，確診者中則有98%人已接種。

【最新影片推介】

「海洋交響號」為目前世界上最大的遊輪，船身全長362米，總噸位達 228,021 英噸。綜合外媒報道，該遊輪於12月11日在佛羅里達州邁阿密啟航，期間曾停靠聖馬丁島、聖托馬斯島（美屬維爾京群島）及該公司的私人度假海島可可灣（CocoCay），結束一星期的航程後回到邁阿密。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該公司表示，所有船員必須接種疫苗，並每周至少進行一次病毒檢測。「海洋交響號」所有確診者均症狀輕微，或沒有症狀。其中有6名確診者航程較早時候下船，並被送回家。其餘確診者則於航程結束後下船。每個確診者也很快被隔離，該公司會一直監測他們的健康狀況。目前未知確診者感染的是否變種病毒Omicron。該公司指，「海洋交響號」將來的航行不受影響。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

健康問題 皇家加勒比國際遊輪 新冠肺炎 疫苗 病毒檢測 佛羅里達 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
18:30 2021/12/21
【王力宏離婚】蕾神李靚蕾突然再出招發文　王力宏「已婚炮友」身份呼之欲出　　
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
13:18 2021/12/21
【冬至哀歌】單親媽做地盤清潔工住劏房養全家　每月開工29日加班20日：隨時餓死仲諗健康？
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車
23:00 2021/12/20
【上車必睇】居屋半價推售9千伙　啟德啟欣苑「龍床盤」124萬元上車