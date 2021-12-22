【新冠肺炎】世界最大遊輪皇家加勒比海洋交響號　48人染疫98%確診者已打疫苗

▲ 皇家加勒比「海洋交響號」有48人確診患上新冠肺炎。

皇家加勒比國際遊輪公司本周一（20日）表示，周六（18日）停靠在邁阿密的「海洋交響號」，6091名乘客和船員中，至少有48人確診患上新冠肺炎。全船有95%人已接種疫苗，確診者中則有98%人已接種。

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「海洋交響號」為目前世界上最大的遊輪，船身全長362米，總噸位達 228,021 英噸。綜合外媒報道，該遊輪於12月11日在佛羅里達州邁阿密啟航，期間曾停靠聖馬丁島、聖托馬斯島（美屬維爾京群島）及該公司的私人度假海島可可灣（CocoCay），結束一星期的航程後回到邁阿密。

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該公司表示，所有船員必須接種疫苗，並每周至少進行一次病毒檢測。「海洋交響號」所有確診者均症狀輕微，或沒有症狀。其中有6名確診者航程較早時候下船，並被送回家。其餘確診者則於航程結束後下船。每個確診者也很快被隔離，該公司會一直監測他們的健康狀況。目前未知確診者感染的是否變種病毒Omicron。該公司指，「海洋交響號」將來的航行不受影響。

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責任編輯：羅嘉欣