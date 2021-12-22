【蟑螂卵】女兒翻出「紅豆」想煮糖水　爸爸一看崩潰真身竟是曱甴蛋

▲ 女兒翻出「紅豆」想煮糖水，爸爸一看崩潰真身竟是曱甴蛋。

天氣寒冷，不少人都會飲用糖水暖身。台灣一名男網民近日發文，指女兒從家中翻出一堆「紅豆」，讓他煮成糖水，樓主一看大感崩潰，原來女兒手上拿的並非紅豆，而是蟑螂蛋，貼文一出，網民紛紛留言「噁心」。

該名網民於Facebook群組「爆廢公社」發文，指女兒不知道從哪裏拿來十多顆「紅豆」，讓他煮紅豆湯，從樓主分享圖片可見，那些「紅豆」外形細長、呈深紅色，上面更有一些特殊紋路。

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▲ （「爆廢公社」圖片）

貼文一出嚇壞大批網民，原來女兒拿來的並非紅豆，而是外形與紅豆激似的蟑螂卵。網民紛紛留言，「我真的要吐了」、「家裡找到得嗎？如果是，家裡先打掃乾淨」、「你家是住洞穴嗎」。

亦有網民留言提醒，「蟑螂卵鞘，一顆可以生出好幾隻」、「一顆蛋約產40隻，你手上已經快破千隻了」、「要用燒的喔！你丟垃圾桶還是會孵化出來，因為牠們是小強」。

趕絕小強貼士

在家中發現蟑螂，除了殺蟲水，還有甚麼選擇？有網民用肥皂水對準蟑螂噴射，令牠們掙扎數秒後就死亡。滅蟲專家李宇軒早前接受TOPick訪問時表示，從科學角度而言，鹼水對大部份昆蟲都非常致命，因為鹼水會破壞昆蟲外骨骼表面的油質，令牠們呼吸困難。

TOPick綜合多位專家的建議，列出對付蟑螂的方法：

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責任編輯：羅嘉欣