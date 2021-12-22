【萬千星輝頒獎禮】張振朗首當視帝五強被封黑馬　譚俊彥與鄭嘉穎奪獎呼聲高

▲ 譚俊彥、鄭嘉穎、張振朗被視為今屆視帝大熱。

《萬千星輝頒獎典禮2021》將於明年1月2日舉行，早前TVB公布「最佳男主角」的最後五強名單，入圍者包括： 《逆天奇案》陳展鵬、《換命真相》譚俊彥 、《星空下的仁醫》鄭嘉穎、《星空下的仁醫》馬國明、《拳王》張振朗。

當中，譚俊彥主演的《換命真相》甚具話題，令入行21年的他成為今屆視帝大熱，被視今次是譚俊彥跟兩屆視帝鄭嘉穎之爭。

至於近年榮升人父的鄭嘉穎於《星空下的仁醫》演的「鬍鬚醫生」更得心應手，於劇中大騷演技，亦有機三度封帝。另外，近日獲力捧的張振朗憑《拳王》首度爭視帝，成為今年的黑馬人選。

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▲ 譚俊彥近日人氣急升，更成為視帝大熱。（取自instagram）

譚俊彥成大熱

憑《換命真相》打入今屆「最佳男主角」最後五強的譚俊彥，在劇中飾演建築工程師時光，因為捲入一宗大廈倒塌事件，然後穿越時空回到過去意圖扭轉命運。

由於題材夠「燒腦」，加上譚俊彥演出不俗，故劇集成功掀起話題，加上他跟Netflix大熱韓劇《魷魚遊戲》主角李政宰「撞樣」而人氣急升，令譚俊彥成為視帝大熱之一。

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加入TVB受重用

早於2000年已出道的譚俊彥以演出電影為主，直至2016年才轉戰本地電視圈，簽約TVB成為旗下藝人。

加入TVB之後他獲得不少機會，曾兩度獲提名「最佳男主角」，今年他擔正演出兩套劇集《失憶24小時》和《換命真相》，另外於《拳王》裡雖然只是客串演出，不過譚俊彥為角色而操出一副爆肌體形，故觀眾對他甚為欣賞，大大增加奪視帝機會。

早前譚俊彥出席公佈五強記者會時，被主持問及有否信心奪視帝時？譚俊彥即謙虛說：「我一直保持著最好狀態去面對每一個角色，希望大家無論鍾意我、振朗抑或那一個都好，大家要記得投票﹗」

▲ 鄭嘉穎演的「鬍鬚醫生」大受歡迎。（取自instagram）

鄭嘉穎鍾嘉欣有火花

至於今屆另一視帝大熱鄭嘉穎在台慶劇《星空下的仁醫》演熱血又感性的兒科醫生焚爺，劇集贏盡口碑外，榮升人父的嘉穎與劇中小演員交流時更投入，由此深深打動觀眾。

當中一幕講述鍾嘉欣所演的Eman痛失胎兒，嘉穎盡力搶救BB仍返魂乏術，最終更流下男兒淚，這一幕獲觀眾讚演技出色。

另外，鄭嘉穎跟鍾嘉欣這對「甘芯CP」被讚登對兼有火花，角色受觀眾愛戴，嘉穎大有機會第三度「封帝」。

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雖然被睇好為視帝大熱，不過嘉穎對獎項似乎看得很淡，他早前被媒體問及奪獎信心時，不過他說：「看看張振朗操得那麼辛苦，還有譚俊彥，因為一個獎項可能會改變他們一生，已經改變了我的一生，都希望可以幫助未拿過獎的人，意義更重大。」

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張振朗突破形象

另外，張振朗今年憑《拳王》成為「最佳男主角」的最後五強，也是他首次打入視帝五強之內。

為角色他花一年時間操出爆肌身型，確實下了不少苦功。此外，過往演不少古惑仔、滑頭角色的他今次一改戲路，演一個沉鬱木納的拳手，角色比前更有發揮。

▲ 張振朗為演出《拳王》角色而操肌。（取自instagram）

今屆視帝黑馬

另外，近年不少視帝視后也漸趨「年輕化」，如去年「封后」的29歲的蔡思貝，2018年奪視后的李佳芯當年只是36歲。

故此，TVB頒視帝未必一定論資排輩，不一定要夠年資才可封帝，所以現年34歲的張振朗被視為今屆黑馬。

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【拳王】張振朗從不拉關係走捷徑 入行10年靠鬥志打拼：做演員如跑馬拉松

藝訓班出身的張振朗近年獲TVB力捧，早前出席公佈五強記招時，於現場更獲高層珍姐加持。

事緣當被主持問及想不想攞獎時？張振朗即口窒窒說：「唔係想就有﹗」此時助理總經理（戲劇製作）曾勵珍即在台下大叫：「給點信心﹗」獲高層加持的張振朗即滿有信心說：「好！我想要！我們都想要！」