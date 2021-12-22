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【施加保釋】8.31暴動案8被告脫罪　律政司申上訴陳虹秀等3人被施加保釋條件

社會 12:39 2021/12/22

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8.31暴動案8被告脫罪，律政司申上訴陳虹秀等3人被施加保釋條件。（資料圖片）

2019年8.31反修例遊行完結後，社工陳虹秀等共8名男女被控於灣仔一帶參與暴動，8人分別於審訊期間被裁定表證不成立及罪名不成立。律政司申請以案件呈述形式提出上訴，今（22日）向上訴庭作出緊急申請，要求向陳虹秀等3人施加保釋條件獲批，3人獲准以5,000元現金保釋及其間不准離港等。

3名答辯人賴姵岐（23歲；小學教學助理）、龔梓舜（23歲；廚師）及陳虹秀（43歲；社工），早前於區域法院否認暴動等罪，陳於審訊期間被裁定表證不成立，其餘7人早前於區域法院經審訊後被裁定罪名不成立。

律政司今向上訴庭申請向3人施加保釋條件，龔及陳由資深大律師潘熙代表，賴則沒有律師代表。

上訴庭法官彭偉昌聽取雙方陳詞後批准申請，3人各准以5,000元現金保釋，不准離港，須交出旅遊證件，每周到警署報到，居住於所報稱住址，更改住址須於24小時前通知警方。

據悉，案中其中1名獲釋的鍾嘉能（27歲；電腦程式員），昨（21日）已被帶往法庭，上訴庭准以同樣條件批准保釋申請。

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記者：林育慧

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