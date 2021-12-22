【聖誕禮物】用消費券買禮物女友嫌無誠意要求重買　港男無奈：消費券唔係錢？

▲ 一名港男大呻女朋友發現自己用消費券買聖誕禮物而感到不滿。

聖誕節將至，相信不少人已為另一半挑選好禮物。一名港男在網上發帖大呻，指最近用了政府發放最後一輪的消費券，購買聖誕禮物給女朋友，豈料女友發現後十分不滿，並要求他重新買另一份禮物，令港男感到無奈。

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該名港男在「香港討論區」以「畀女朋友發現咗我用消費券買聖誕禮物」為題發文，分享自己趁女朋友上課時去了買聖誕禮物，而當晚跟對方吃飯，更透露已為她揀選好禮物，令女友感到十分開心。

女朋友問我晏晝做咗啲咩，同佢講我去咗買聖誕禮物畀佢，氹到佢不知幾開心。

發現事主用消費券買禮物

事主其後為晚飯結帳的時候，「女朋友無聊開我個銀包嚟睇，畀佢發現咗買聖誕禮物嗰張單」，而對方發現事主用了八達通最後一期的消費券，再補錢選購了禮物。事主指，女朋友認為他這樣做不夠誠意，遂感到不滿。

佢話我點解買聖誕禮物畀佢都唔係用自己錢，唔通佢唔值得我真金白銀畀錢咩？仲話如果我唔買過份畀佢，呢份佢都唔會收。

要求事主重買禮物

對於女朋友的回應，事主表示感到十分無奈，直言「消費券唔係錢咩」。原本兩人相約了翌日看電影，但女朋友因此「放飛機」，並向事主表示：「話畀今日時間我去買過份新聖誕禮物畀佢。」

帖文一出引起網民熱議，大部分人直指女朋友行為十分「港女」，「真係第一次聽有咁想法嘅人」、「送嘢畀佢多謝都無句，寵壞晒」、「好港女拜金」。點擊睇更多網民留言：

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另外不少人建議事主應盡快與女朋友分手。事主其後回覆網民留言，表示「過完聖誕打算飛咗佢（女朋友），希望佢一世單身。」

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責任編輯：王明芳