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【聖誕門診】聖誕假期有67間私家診所應診　市民可藉醫訊通查詢假期應診醫生

社會 13:00 2021/12/22

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醫訊通繼續於聖誕提供服務，供市民查詢在假期應診的醫生。（資料圖片）

由香港醫學會提供的「醫訊通」免費電話熱線，將於聖誕假期間（12月25日至27日）以廣東話、普通話及英語三種語言，再度提供資訊服務，發放於假期中應診的醫生聯絡資料。

市民可撥電話號碼：90000-222-322，醫生資料會按地區分類方便市民收聽。此外，醫學會的網站內有更詳細的診所資料，以便市民就診求醫。有需要人士可前往網址查閱有關資訊。如使用智能手機瀏覽網站，點擊診所電話號碼即可直接撥號。

在聖誕節假期間，有67間私人診所登記應診，另外13間私家醫院門診部，以及16間醫院管理局普通科門診診所亦會提供服務。

由香港電訊贊助的「醫訊通」電話資訊服務於1995年聖誕假期首次開始運作，在長假期中為市民提供醫生應診資料。

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一文看清「港版健康碼」登記注意事項：https://bit.ly/31pGndZ

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：李榮忠

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