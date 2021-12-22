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【恐怖保母】不滿1歲女童換尿片時哭鬧　惡保母重摔致癱瘓判賠$750萬

親子 18:00 2021/12/22

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台灣一名女保母重摔1歲女童致癱瘓。

虐兒事件令人髮指，台灣一名女保母因不滿1歲女童換尿片時哭鬧而施暴，搖晃重摔導致女童癱瘓。保母早前已被判入獄6年8個月，女童的家屬再循民事索償，近日一審宣判，以女童平均餘下壽命83年計，保母需賠償逾2654萬台幣（約750萬港元）。

猛力搖晃再重摔女童

綜合台灣傳媒報道，事發於2019年6月21日上午在台中市太平區，現年24歲的郭姓女保母當時受託照顧一名1歲女童。女童在換尿片時哭鬧，郭女的2歲兒子亦同時哭鬧，她無法兼顧兩個孩子，情緒失控下，向女童狠下毒手。郭女先猛力搖晃女童，再將她重摔在床墊，之後便離開房間。

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受害女童腦部嚴重受創，無法自行進食。（資料圖片）

其後郭女見女童沒有哭鬧聲，返回房間時看到女童仰躺在地，已陷入昏迷狀態，大驚下將她送往醫院。經醫生檢查後，發現女童因受重摔造成嚴重傷害，包括硬腦膜下出血、腦水腫、視網膜出血等，昏迷指數3。女童腦部嚴重受創後，只能發出毫無意義的單音，也無法自行進食，要靠鼻胃管餵食。

女童癱瘓後復原機會極低。（資料圖片）

按平均餘下壽命83年賠償

郭女事後辯稱因長期睡眠障礙及產後抑鬱，在精神困擾下才失控犯案，最終她因傷害致重傷罪被判刑6年8個月。女童癱瘓後復原機會極低，其母經民事訴訟向郭女索償。

近日台中地方法院據內政部統計台中市簡易生命表，女童案發時年僅1歲多，以女童平均餘下壽命83.14年計算，一審判決郭女需賠償2654多萬元台幣（約750萬港元），包括女童住院期間治療、出院後看護醫療、精神撫慰金、成年後喪失勞動能力等費用。全案可上訴。

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責任編輯：王明芳

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