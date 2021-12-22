【電子簽證】入境處下周二起推電子化簽證申請服務　涵蓋8成簽證申請

▲ 入境處本月28日起推電子化簽證申請服務。（黃小冰攝）

入境處今（22日）表示，將於本月28日推出電子化簽證申請服務，首階段涵蓋延長逗留期限申請及外籍家庭傭工等入境簽證申請，市民可以透過入境處流動應用程式或入境處網站完成遞交申請、繳費及領取簽證。

入境處助理首席入境事務主任（資訊系統）發展許一玲表示，入境處將分階段推行電子化簽證申請服務，首階段將於本月28日起，涵蓋各類延長逗留期限申請，以及外籍家庭傭工、「非本地畢業生留港/回港就業安排」和「輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃」的入境簽證申請，相關申請佔入境處每年簽證申請的8成，亦會取代目前的「智傭易」程式；而2022年會將服務擴展至所有簽證申請類別。

市民可以透過入境處流動應用程式或入境處網頁直接於電子申請表上輸入資料及上載文件，並透過電郵收取申請結果通知書，獲告知成功批核並附上網上付款服務連結；再按連結以信用卡或繳費靈繳費，完成後便可隨即下載PDF檔的「電子簽證」並儲存在個人流動電子裝置或列印備用。

實施電子簽證後入境處將停止簽發現時的貼紙式標籤，而於28日後簽發的簽證，無論是否以應用程式或網站申請都將以電子形式發還；至於本月28日前簽發的標籤則在有效期或逗留期屆滿前仍有效。惟電子簽證安排不適用於由中國駐海外使領館及香港特區政府駐內地辦事處發出的入境簽證或進入星許可。

另外，有需要人士可透過入境處流動應用程式掃描二維碼，檢視電子簽證上的資料及其有效性；二維碼經過入境處電腦伺服器加密，其他流動應用程式無法讀取。

填交申請表時，若申請人擁有智方便帳戶，可使用其填表功能省卻填寫部分個人資料，而網上遞交申請的過程中，申請人可選擇把申請資料暫時儲存在系統內及離開申請，已輸入的資料會暫存在系統內14日；即使不小心移除或遺失了電子簽證，可透過入境處流動應用程式或網頁免費重新下載仍有效的簽證。

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記者：黃小冰