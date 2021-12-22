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【創作力量】屯門區小學「最窮聖誕樹」完成品登場　校長道出感人故事盼達成學生心願

教育 18:19 2021/12/22

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世界龍岡學校劉德容紀念小學外牆的大型聖誕樹完成品登場！

屯門區有小學在外牆用上大片綠布製作大型聖誕樹，吸引網民注意兼投稿「參賽」至「香港最窮聖誕裝飾比賽」，以有限資源去創作出備受矚目的聖誕樹，大獲好評。該校校長對引起大眾注目感驚訝，他分享創作理念是源於實現基層學生看燈飾的願望。日前，「最窮聖誕樹」完成品登場了！

大型綠布聖誕樹樓高3層很矚目，吸引學生及街坊的注意。（圖片︰世界龍岡學校劉德容紀念小學）

小學外牆出現綠布聖誕樹

事件之始是有網民在12月初向facebook專頁「香港做設計慘過食屎協會」投稿，看見屯門區的世界龍岡學校劉德容紀念小學的外牆用上綠布，起初看見單層綠色三角形的雛型，之後看到3層聖誕樹裝飾，由3樓延伸至6樓，非常巨大矚目，布上有裝飾，樹頂有星星。版主指出「窮」是「有限」之意，絕無褒貶的意思，大讚該小學的聖誕樹設計很好，成本小但已相當吸睛。

原來網民在12月初所見的聖誕樹是未完成的，上星期完成品終於誕生了。世界龍岡學校劉德容紀念小學陳進華校長指出學生有份參與其中，學生在STEM活動中製作更多裝飾，亦掛上LED燈。

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環保聖誕樹完成品誕生

聖誕樹外圍有LED燈，而下方有一大塊取校名「劉德容」英文簡寫「LTY」的燈飾牌。LED燈的運作原理是太陽能電池與市電雙能源系統，環保地用太陽能，在日間吸收太陽光轉為電能儲存在電池中，如果電池耗盡時，系統會自動轉為市電。

此外，校方舉行「聖誕齊打卡 · 燃起LTY Spark」活動，邀請學生和家人跟外牆聖誕樹拍照，分享相片後可換領神秘禮物。在校方facebook專頁，見有師生及學生家長齊齊打卡，對學校也增加了歸屬感。

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校長實現學生心願

陳校長接受TOPick訪問，表示創作原因很感人，知道學生的聖誕願望是到尖沙咀看大型燈飾，可是學生卻未曾看過，校長為了實現同學的心願，集合了學生意見，想到不如在學校外牆製作大型聖誕樹裝飾。視藝科老師想起數年前學生表演時有多出綠布，物盡其用整大型聖誕樹。

除了外牆聖誕樹之外，校內亦有很多聖誕裝飾，學生齊齊在視藝科DIY紙藝，一起粉飾校園每個角落。此外，校方設有英文活動日，當天學生藉寫賀卡、玩攤位遊戲、唱聖誕歌等活動學習英文，陳進華校長亦有兌現承諾扮演聖誕老人，跟學生歡度聖誕，達成學生心願！校長老師都樂見學生上學時不再是頭耷耷，而是開心地望向聖誕樹。

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責任編輯：顏紫燕

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