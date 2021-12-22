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【打擊毒品】海關深圳灣管制站檢200萬元疑海洛英　20歲男子被捕

社會 13:21 2021/12/22

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香港海關檢獲懷疑海洛英。（新聞處提供）

海關今日（22日）表示，在深圳灣管制站檢獲約1.5公斤懷疑海洛英，估計市值約200萬元，拘捕1名男子。 

海關指，昨日在深圳灣管制站檢查一件從馬來西亞經深圳到港，報稱載有過膠機的快遞包裹。經檢查後，於3塊膠板內發現該批懷疑海洛英。經調查後，人員同日在沙田拘捕一名20歲懷疑涉案男子，被控一項販運危險藥物的罪名，將於明日在沙田裁判法院提堂。 

海關稱，根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款五百萬元及終身監禁。亦呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

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責任編輯：余思嵐

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