【凶宅清潔師】洪永城鄭俊弘拍動作場面親身上陣　森美客串登場埋伏線

▲ 《凶宅清潔師》

myTV SUPER靈異原創劇《凶宅清潔師》結局篇已於今日（12月22日）上架，承接上周小美（傅嘉莉飾）發現失落18年的古董碟，碟仙鬼被喚醒的情節，招仔（洪永城飾）以為終於可找出導致家破人亡的真兇，並與洪仔（鄭俊弘飾）一同解決碟仙鬼。

原本對碟仙鬼充滿仇恨的招仔欲將碟仙亡魂打得灰飛煙滅，以洩心頭之恨，但剛剛才克服恐懼，得以重新生活的洪仔，就希望給予碟仙鬼重頭來過的機會，最終招仔還是放下仇恨，收下亡魂回去超渡。此情節正帶出劇集其中一個重要命題，就是「放下執著，重新開始」。

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劇情逆轉破解謎團

然而，當招仔與洪仔終於放下心頭大石，以為人與鬼都得以重新開始之際，洪仔突然再被扯入黑空間，並看見更多從前未出現過的畫面，令招仔懷疑導致家跛人亡的真兇另有其人。

當怪事接連發生，而且愈演愈烈，招仔找不上師傅尹月平（李成昌飾），唯有向師叔歐陽暉（歐陽偉豪飾）求助，竟從而得知一切的發生可能與練鬼術有關，招仔逐步揭開殘酷的真相，即使身為凶宅清潔師也陷於無法自救的境況……

收鬼激戰親身上陣

劇情發展至尾聲，雖然緊張氣氛藉著傅嘉莉與洪永城的感情線得以舒緩，但人鬼大戰亦在所難免，幾場重要的收鬼激戰在最後幾集接連發生，當中黑空間的海邊大戰最為大陣仗，鄭俊弘（Fred）與洪永城（Tony）均親身上陣，自言威也吊得多，但初次在水中吊威也的Fred也甚為緊張。

至於Tony更加要與身形魁梧的「終極惡鬼」於水中惡鬥，多次失手被翻到水裡的他，深感在水中拍動作戲真的不容易，雖然如此，但效果令人滿意還是十分值得。

森美現身埋下伏線

《凶宅清潔師》的結局留下重大伏筆，就是中出現新關鍵角色羅曌，並由森美飾演此角，雖然只得數分鐘戲份，但對於解救劇中招仔離開困境卻起了重要作用。

森美笑稱：「導演在氹演員拍戲時，通常會說『角色在戲中十分重要的，不過戲份很少』，但相信今次劇組沒有欺騙我，因為我看過劇本，的確是很重要的。」

因此他也花了不少時間思考如何演繹，期望抹走觀眾慣看的搞笑形象，認真地演好這角色。不過拍攝時還是有不少搞笑情況出現，如一幕森美與Tony對望並摸頭的戲份，因為森美太深情，Tony也笑言這幕有點BL感覺。