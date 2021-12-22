【王力宏離婚】感情瓜葛工作請病假靠阿媽出面　揭45歲王力宏媽寶行為黑歷史

▲ 台媒爆出王力宏出道26年來的媽寶行為，包括唱片規劃、工作請病假都要媽媽出手處理。

王力宏早前宣布和結婚8年的李靚蕾離婚，之後李靚蕾寫下「毀滅式」長文控訴王力宏召妓、性濫交，並指他37歲仍無法自己做任何決定。其後王力宏的8旬父親王大中寫親筆信為兒子呼冤，反令王力宏被網民嘲笑是媽寶。多間台媒昨爆出王力宏出道26年來的媽寶行為，連工作請病假都要媽媽出面。

現年45歲的王力宏於1995年出道，1998年22歲時加盟索尼音樂，當時他還是個青澀的大學生，文質彬彬有禮貌，常把媽媽李明姝掛在口邊，表示與媽媽感情很好，讓外界認為他是一名貼心的乖仔。

其實王力宏是一名「海歸派」，一直在美國長大，回台發展時不熟悉環境，故他比較依賴媽媽是可以理解，但這份依賴持續至今。

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王母疑不滿李玟媽媽放緋聞料

他加入索尼唱片的翌年，便憑專輯《不可能錯過你》爆紅，拿下第一座金曲歌王寶座，同時也獲最佳唱片製作人獎，年僅23歲就成為雙料王。此時他和同公司的李玟（Coco）傳出緋聞，兩人皆處於事業巔峰，又同在美國出生，故外界認為兩人好匹配。

不過，這單緋聞傳出王媽媽和李媽媽有心結，因兩人都覺得對方配不上自己的子女。李玟比王力宏早兩年加入索尼，也比他先走紅，故李媽媽感覺被借勢宣傳，且當時李玟已有男友張瑞哲，只是當時無法承認戀情。王媽媽則認為，力宏根本沒必要找李玟「抽水」，質疑是誰人放消息。

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代兒傾唱片內容及打理財務

當時的歌手是簽約唱片公司旗下，而非像現在有簽經理人。王媽媽身為王力宏最信任的人，自然負責出面代兒子跟公司溝通，不管是其唱片內容企劃或演藝發展，都要透過她商討。

王媽媽更不時現身公司關心兒子的唱片規劃，報道形容，出身於大家閨秀的她，有一種不怒而威的氣勢，散發強大氣場。王力宏在演藝圈至今26年，對於財務、會計等行政事務，仍依賴王媽媽負責溝通，大至合約、決策，小至請病假都由王媽媽出面。

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代兒子請病假

有次王力宏出席校園活動演唱，跑了幾場後感到身體不適，希望最後一場可以請假，但由於合約已簽不能缺席，他見請假未果，於是打電話給王媽媽求救，最後王媽媽出聲幫口，令兒子順利請到病假。

不過，這次「毀滅式」醜聞爆發後，王力宏的公司竟代發8旬王父的親筆信，整篇文打苦情孩子牌，對於兒子召妓約砲則隻字未提，被網民視為火上加油之舉，更突顯王力宏「爸媽寶」的性格。

▲ 王力宏父親撰親筆信為兒子護航。（微博圖片）

醫生︰爸媽寶人士是從小潛移默化

台灣傳媒近日訪問精神科醫生楊聰財拆解「爸媽寶」型人士，他指出這類型個案主要是爸媽在生活上全面介入、過度袒護和規劃，甚至出現「直升機爸媽」的狀況。他解釋，「直升機爸媽」是美國用作形容爸媽寶的用詞，例如爸媽住在西岸，小孩在東岸讀書，一出事後，爸媽馬上衝去幫忙解決問題，就像當直升機一樣。

楊聰財強調，爸媽寶型個案本身依賴性比較重，長期比較不會替自己負責任，有問題出現就希望有人幫忙擦屁股，解決困難。他指出，爸媽寶一定是從小潛移默化演變而成，父母應從小訓練孩子負責任，要用討論、溝通與分析事情的方式，以協助孩子思考及作判斷，培養責任心。

他提醒家長，孩子「過度聽話」不是好現象，建議父母要適時放手，只從旁輔助。一旦遇上問題，父母可以陪伴孩子度過，但不應全面介入、批判和保護。

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責任編輯︰王明芳